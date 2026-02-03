창간 80주년 경향신문

경향신문

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보] 1월 소비자물가 2.0% 상승…5개월 만에 최저

입력 2026.02.03 08:02

수정 2026.02.03 08:26

서울 시내의 한 전통시장에서 소상공인이 손님과 대화하고 있다. 연합뉴스

지난 1월 소비자물가가 2.0% 올라 5개월 만에 최저치를 기록했다.

국가데이터처는 3일 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가 동향’에서 지난달 소비자물가지수가 118.03(2020년=100)을 기록해 1년 전보다 2.0% 올랐다고 밝혔다. 지난해 12월보다는 0.4% 올랐다.

소비자물가지수는 지난해 8월(1.7%) 이후 5개월 만에 가장 낮은 수준을 보였다. 소비자물가지수 상승률은 지난해 9월 2.1%, 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3%를 기록해 5개월 연속 2%대를 유지했다.

품목별로 보면 농축수산물 가격이 1년 전보다 2.6% 올라 전체 물가를 끌어올렸다. 쌀이 18.3%, 사과가 10.8% 뛰었다. 반면 무는 34.5%, 배추는 18.1% 가격이 내려갔다.

서비스 비용은 2.3% 올랐다. 보험서비스료가 15.3%, 공동주택 관리비가 3.9% 오른 반면, 유치원 납입금은 27.4%, 국내 단체여행비는 10.7% 하락했다.

공업제품 가격은 1.7%, 전기·가스·수도 요금은 0.2% 오르는 데 그쳤다.

