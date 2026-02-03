[속보]박대준 전 쿠팡 대표, 두 번째 경찰 출석 예정···국회 위증 혐의

지난해 12월 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에서 위증한 혐의로 고발된 박대준 전 쿠팡 대표가 3일 경찰에 출석해 조사를 받는다.

박 전 대표는 지난해 12월30일 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에 출석해 증인 선서 후 회원 개인정보 유출 사태·쿠팡 노동자의 과로사 문제 등에 대해 증언했다.

국회 과학기술청보통신위원회는 박 전 대표의 증언이 거짓이라고 보고 다음날인 지난해 12월31일 박 전 대표·해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표 등 전·현직 임원 7명을 위증 혐의로 경찰에 고발하기로 의결했다.