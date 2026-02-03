전날 5% 급락한 코스피, 3% 넘게 급등해 ‘5100피 탈환’

미 증시 반등·저가 매수세 유입 영향

전날 5% 넘게 급락한 코스피가 미국 증시 반등과 저가 매수세에 힘입어 급등세를 보이며 3일 ‘5000피’를 탈환했다.

이날 코스피는 전장보다 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 거래를 시작하며 장 시작부터 5100선을 넘어섰다. 전날 급락한 삼성전자(5.05%), SK하이닉스(5.65%), 한화에어로스페이스(3.71%) 등 시가총액 대형주가 일제히 반등하며 지수를 이끌고 있다.

4% 넘게 폭락한 코스닥도 이날 37.58포인트(3.42%) 오른 1135.94에 거래를 시작하며 1100선을 탈환했다.

전날 급락세의 배경이 코스피의 펀더멘털(기초체력)보단 과열에 따른 수급의 문제로 꼽힌 만큼 낙폭이 과도했다는 인식에 증시도 반등세를 보인 것이다. 2일(현지시간) 뉴욕 3대 주가지수도 저가 매수세에 힘입어 일제히 상승했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁사인 마이크론도 전장보다 5.52% 급등 마감하는 등 글로벌 반도체 주가가 회복세를 보였다.

이날 서울외환시장에서 원·달러 환율도 전장보다 12.3원 내린 달러당 1452원에 거래를 시작하며 하락세를 보였다.