정부 “코스피 조정에도 실물경제·금융시장 견조”

정부가 전날 코스피 지수가 조정을 받았지만, 실물경제와 금융시장은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있다고 평가했다.

재정경제부는 3일 이형일 재경부 제1차관 주재로 한국은행 부총재, 금융위원회 부위원장, 금융감독원 수석부원장과 함께 시장상황점검회의를 열었다고 밝혔다.

참석자들은 전날 코스피 지수 하락이 미국 연방준비제도 의장 후보 지명에 따른 미국 증시 약세와 최근 급등에 따른 단기 차익실현 등의 영향으로 조정을 받은 것으로 분석했다. 원·달러 환율 역시 글로벌 금융시장의 흐름에 따라 변동성이 확대되고 있다고 진단했다.

다만 참석자들은 실물경제와 금융시장 여건은 전반적으로 견조하다는 데 의견을 함께했다고 재경부는 전했다. 참석자들은 “올해 1월 수출이 56개월 만에 최대폭으로 증가했으며, 소비자심리지수도 3년 8개월 만에 9개월 연속 기준치를 웃도는 등 경기 회복세가 이어지고 있다”고 했다.

정부는 국민참여형 ‘국민성장펀드’에 세제 혜택을 부여하는 세법 개정안을 비롯해 기업 지배구조 개선, 공정한 시장질서 확립, 코스닥 시장 경쟁력 강화 등 자본시장 선진화 정책을 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다.

재경부 관계자는 “미국의 관세정책과 지정학적 갈등 등 글로벌 불확실성이 지속되는 만큼 24시간 모니터링 체계를 가동해 국내외 금융시장 동향을 면밀히 점검하겠다”고 말했다.