[속보]‘1억 공천헌금 수수 의혹’ 강선우, 경찰 2차 출석 “심려 끼쳐 죄송”

2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 1억원의 공천헌금을 받은 혐의를 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원이 3일 경찰에 2차 출석했다.

강 의원은 이날 오전 9시30분쯤 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대가 있는 마포청사에서 출석하면서 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 죄송하다”며 “오늘 조사에서도 성실하고 충실하게 최선을 다하겠다”고 말했다.