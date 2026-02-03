머스크의 스페이스X, xAI 인수 추진…‘우주 데이터센터’ 본격화

합쳐진 기업가치 1조2500억 달러 전망 최대 100만 기 인공위성 발사 허가 신청

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주기업 스페이스X가 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 인수하기로 했다.

머스크는 “지구 상에서(그리고 지구 밖에서) 가장 야심차고 수직 통합된 혁신 엔진을 구축하기 위해 xAI를 인수한다”고 2일(현지시간) 밝혔다고 로이터통신이 이날 보도했다.

이에 따라 xAI는 스페이스X의 완전 자회사가 될 예정이다. 하나로 합쳐진 기업의 가치는 1조2500억 달러(약 1820조원)에 달할 전망이라고 로이터통신, 블룸버그통신 등이 전했다. 주당 가격은 527달러가 될 것으로 예상된다. 로이터통신은 스페이스X는 세계에서 가장 가치있는 비상장 회사이며, 합병 전 기업가치는 최근 8000억 달러로 평가됐다고 전했다. xAI의 기업가치는 지난해 11월 2300억 달러로 평가됐다.

로이터통신은 다만 머스크가 여러 기업의 CEO를 겸하고 있다는 점과 기술 독점 문제 등 때문에 규제 당국이 이번 인수에 개입할 여지도 있다고 전망했다.

머스크는 합병 기업을 통해 태양광 등을 통해 구동되는 우주 데이터센터를 본격적으로 구축할 것으로 보인다. 머스크는 “AI를 위한 전 세계 전력 수요는 가까운 시일 내에라도 지역사회와 환경에 부담을 주지 않고서는 지상 기반 솔루션으로는 충족될 수 없다”며 “장기적으로 볼 때 우주 기반 AI는 규모를 확장할 수 있는 유일한 방법”이라고 지적했다.

머스크는 이어 “내 예측으로는 2∼3년 이내에 AI 컴퓨팅을 생성하는 가장 저렴한 장법은 우주에서 이뤄질 것”이라며 “이러한 비용 효율성만으로도 혁신 기업들은 AI 모델 훈련과 데이터 처리를 전례 없는 속도와 규모로 추진할 수 있다”고 강조했다.

머스크는 1t당 100㎾(킬로와트)의 연산 용량을 보유한 위성을 연간 100만t 발사하면 매년 100GW(기가와트)를 추가할 수 있고, 궁극적으로 연간 1TW(테라와트)까지 연산 용량을 끌어올릴 수 있다고 설명했다.

그는 또 우주 기반 데이터센터를 통해 역량과 자금을 확보한 이후에는 달 기지와 화성 기지, 우주 확장 등에 이를 투입할 계획이라고도 밝혔다. 머스크는 두 기업의 합병에 대해 “스페이스X와 xAI의 사명에서 단순히 다음 장이 아니라 다음 책에 해당하는 것”이라면서 그 사명은 “우주를 이해하고 의식의 빛이 별들에까지 이르도록 할 수 있는 ‘지각 있는 태양’을 만드는 것”이라고 설명했다. 머스크가 언급한 ‘지각 있는 태양’은 태양광 발전으로 구동되는 우주 데이터센터 기반 AI를 뜻하는 것으로 풀이된다. 스페이스X는 우주 데이터센터 계획을 위해 미 연방통신위원회(FCC)에 최대 100만 기의 인공위성 발사 허가를 최근 신청했다.

그는 이를 통해 인류 문명이 구소련의 천문학자 니콜라이 카르다쇼프가 제시한 문명의 단계에서 1단계를 넘어 2단계로 첫발을 내딛을 수 있을 것이라고 강조했다. 카르다쇼프의 문명 발전 단계에서 1단계는 행성에 있는 에너지만 사용하는 행성 문명, 2단계는 항성, 즉 태양 에너지를 사용하는 항성문명, 3단계는 은하계의 에너지를 사용하는 은하문명을 말한다. 현재 인류 문명은 지구 행성의 에너지도 온전히 활용하지 못하고 있기 때문에 1단계에도 제대로 도달하지 못한 상태다.