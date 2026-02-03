창간 80주년 경향신문

무료 티켓이 10만원에…열린음악회 방청권도 '플미와의 전쟁'

경향신문

본문 요약

오는 5일 인천 송도컨벤시아에서 열리는 KBS 열린음악회 무료 방청권이 중고시장에서 10만원 정도에 거래되고 있는 것으로 파악됐다.

일부 시민들은 중고시장에서 무료 방청권을 돈을 받고 판매하는 것은 '양심'을 파는 것이라고 꼬집었다.

한 송도주민은 "무료 방청권을 받아 파는 것은 자신의 양심을 파는 것과 다름없다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

무료 티켓이 10만원에…열린음악회 방청권도 ‘플미와의 전쟁’

입력 2026.02.03 10:16

수정 2026.02.03 10:42

  • 박준철 기자

인천 연수구, 선착순 4000매 배부

불법거래 20여건 신고…고발 못해

오는 5일 인천 송도컨벤시아에서 열릴 KBS 열린음악회가 중고거레 사이트에서 방청권이 판매되고 있다. 독자 제공

오는 5일 인천 송도컨벤시아에서 열릴 KBS 열린음악회가 중고거레 사이트에서 방청권이 판매되고 있다. 독자 제공

오는 5일 인천 송도컨벤시아에서 열리는 KBS 열린음악회 무료 방청권이 중고시장에서 10만원 정도에 거래되고 있는 것으로 파악됐다.

인천 연수구는 5일 오후 7시 30분 송도켄벤시아에서 ‘연수구민과 함께하는 KBS 열린음악회’ 녹화방송을 한다고 3일 밝혔다.

KBS 열린음악회는 연수구가 6억2500만원을 들여 연수구민에게 문화공연을 제공하기 위해 유치했다.

연수구는 지난달 28일 오전 9시부터 연수구청 송죽원과 송도 연수2청사에서 1인당 2매씩 방청권 4000매를 선착순 배부했다.

이에 일부 주민들은 무료 방청권을 받기 위해 하루 전날부터 밤샘 기다리기도 했다.

하지만 중고시장에서는 무료 방청권 1장에 10만원에 거래되고 있다. 한 중고거래 사이트에는10만원, 2장에 3만원에 팔겠다고 올라왔다. 또한 3만원에 사겠다는 글이 있다.

일부 시민들은 중고시장에서 무료 방청권을 돈을 받고 판매하는 것은 ‘양심’을 파는 것이라고 꼬집었다. 한 송도주민은 “무료 방청권을 받아 파는 것은 자신의 양심을 파는 것과 다름없다”고 말했다.

연수구는 실시간 모니터링을 통해 불법거래를 20여건 신고했지만, 고발은 못하고 있다.

연수구 관계자는 “중고시장에서 열린음악회 무료 방청권이 사고파는 것을 알고 있다”며 “무료 방청권을 배부할때 사고 파는 것을 사전에 예고하지 않아 고발자는 아직 없다”고 말했다.

