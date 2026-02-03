의회모독 고발 위기 클린턴 부부, 의회서 엡스타인 관련 증언한다

빌 클린턴 전 미국 대통령과 힐러리 클린턴 전 국무장관 부부가 미 연방의회에 출석해 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 의혹에 대해 증언하기로 합의했다고 뉴욕타임스(NYT)가 2일(현지시간) 보도했다. 클린턴 전 대통령 부부의 변호인단은 최근 연방하원 감독위원회 위원장인 제임스 코머(공화·켄터키) 의원에게 클린턴 부부가 ‘증언에 응할 테니 의회모독 고발 결의안 표결을 중단해달라’는 취지의 이메일을 보냈다.

당초 단호하게 청문회 출석을 거부했던 클린턴 전 대통령 부부가 입장을 바꾼 것은 의회 모독 혐의로 고발될 위기에 처했기 때문이다. 하원 감독위원회는 지난달 21일 클린턴 전 대통령과 힐러리 클린턴 전 국무장관을 의회 모독 혐의로 고발하자는 내용의 결의안을 각각 가결했다. 민주당 소속인 클린턴 전 대통령에 대한 결의안에는 민주당 의원 가운데 9명이, 힐러리 전 국무장관에 대한 결의안에는 민주당 의원 중 3명이 찬성표를 던졌다. 성범죄자 엡스타인과의 개인적 친분을 둘러싼 의혹에 대해 클린턴 전 대통령이 직접 해명해야 한다는 공화당 주장에 민주당 의원 일부가 동조한 것이다.

클린턴 부부는 이 같은 의회 분위기를 감안할 경우 4일로 예정됐던 본회의 표결에서도 결의안이 통과될 가능성이 크다는 판단 아래 청문회 출석을 결정한 것으로 보인다. NYT는 미 하원이 이들 부부를 의회 모독죄로 기소하기 위해 투표할 것으로 예상되는 날을 앞두고 공화당 요구에 굴복했다고 전했다.

미국 헌정사상 전직 대통령이 의회 청문회에 출석하는 것은 지극히 이례적이다. 1983년 제럴드 포드 전 대통령 이후 전직 대통령이 의회에 출석한 바가 없기 때문이다. 포드 전 대통령은 헌법 제정 200주년이라는 국가적 기념사업을 설명하기 위한 목적으로 출석했었다.

클린턴 전 대통령은 퇴임 이후인 2002~2003년 엡스타인의 전용기를 이용해 네 차례 외국을 방문했다. 엡스타인의 성 착취 피해 여성 중 한 명이 클린턴 전 대통령을 안마하는 모습이 찍힌 2002년도 사진이 공개되기도 했다. 다만 클린턴 전 대통령은 약 20년 전 엡스타인과 관계를 끊었다고 주장했다.

공화당은 클린턴 전 대통령이 퇴임 이후 엡스타인을 위해 영향력을 행사했는지 등을 조사해야 한다는 입장이다. 힐러리 전 장관은 엡스타인을 만나거나 연락한 적도 없다고 밝혔지만, 공화당은 조사 대상에서 제외할 수 없다는 주장을 고수했다. 민주당 일각에선 힐러리 전 장관을 청문회에 부르는 것은 공화당의 ‘정치적 흠집 내기’ 전략 때문이라는 반발도 제기되고 있다.