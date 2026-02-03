옛 삼표레미콘 부지, 79층 미래업무지구 탈바꿈 눈앞···5일 결정고시

서울시, “사전협상으로 확보한 돈 지역 재투자”

서울 성동구 성수동 옛 삼표레미콘 부지가 모든 행정절차를 마치고 ‘글로벌 미래업무지구’로 탈바꿈하기 위한 본격적인 사업 실행에 들어간다.

서울시는 또 사전협상으로 확보한 공공기여 6000억여 원을 활용해 성수 일대의 교통문제를 해결하고, 지역 기반 스타트업을 성장시키는 데 투입한다.

서울시는 성동구 성수동1가 683번지 ‘서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획’을 5일 결정고시한다고 3일 밝혔다.

이번 결정고시로 서울시가 지난 2022년 사업자와 사전협상을 통해 마련해 온 개발계획이 최종 확정됐다. 오 시장은 이날 오전 옛 삼표레미콘 현장을 찾아 속도감 있는 사업 추진을 주문했다.

결정고시된 지구단위계획에 따르면 해당 부지는 최고 79층 규모로 업무·주거·상업기능이 융합된 복합단지로 개발된다. 업무시설 의무 비율이 35% 이상 적용되고, 직주근접을 실현해 줄 주거시설은 40%이하로 배치한다. 상업·문화시설도 조성된다.

시는 특히 사전에 확보한 공공기여분 6045억원을 연면적 5만3000㎡ 규모의 ‘유니콘 창업허브’ 조성에 투입해 성수동을 ‘한국의 실리콘밸리’로 완성하기로 했다.

또 지역 교통망 구축 및 기반시설 확충에 투입한다. 약 2300억원은 성동구의 오랜 숙원이었던 동부간선도로 용비교 램프 신설, 성수대교 북단 램프 신설, 응봉교 보행교 신설 등에 쓰인다.

레미콘 공장으로 이용됐던 부지는 올해 안에 토지 정화 작업을 우선 진행하고, 신속한 건축심의와 인허가 절차를 거쳐 이르면 연말 내 착공에 들어간다는 계획이다.

오세훈 시장은 “소음, 분진, 교통 체증 등을 유발해 주민들을 고통스럽게 하고, 번번이 사업이 무산돼 왔던 삼표레미콘 부지가 ‘사전협상제도’라는 돌파구를 만나 기업과 행정, 시민 모두가 윈윈하는 해답을 찾을 수 있었다”면서 “이곳이 ‘글로벌 미래업무지구’로 거듭나게 된 것을 축하한다”고 말했다.

이어 “사전협상제도를 적극 활용해 성수동뿐만 아니라 도시 곳곳의 낡은 거점을 미래 성장의 무대로 바꾸는 ‘게임체인저’로 활용하겠다”고 강조했다.