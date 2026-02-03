“AI 쓰는법도 물어보세요” 디지털 안내사 역할 확대

디지털기기 사용 지원에서 ‘AI 활용’ 지원으로 역할 확장 서울디지털동행플라자 등으로 연결해 시민 역량강화 지원

서울 시내 주요 지하철역과 복지시설, 공원 등에서 주황색 조끼를 입고 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 시민을 도왔던 디지털 안내사가 ‘AI 전환 동행’으로 활동 지원 범위를 확장한다. 안내사는 2인 1조로 평일 오전 9시30분부터 오후 4시30까지 활동거점 300여곳을 중심으로 디지털·AI 도움 서비스를 제공할 예정이다.

서울시는 3일 오전 서울시청 다목적홀에서 ‘2026년 상반기 디지털 안내사 발대식’을 갖고 이 같은 활동에 들어간다고 밝혔다.

디지털 안내사는 2022년 출범 이후 지난해까지 78만명(누적)을 도우며 현장 밀착형 지원 모델로 자리 잡아 왔다. 이용자의 93%가 60대 이상 고령층으로 키오스크 이용이나 앱 설치, 금융 서비스 이용 등을 지원했다. 하지만 최근 인공지능(AI)를 중심으로 한 변화가 빠르게 확산되면서 디지털 기기뿐 아니라 ‘생활형 AI 전환 지원’으로 역할을 재정의해 광범위한 활동에 들어가기로 했다.

올해 활동하는 안내사는 124명으로 33세부터 79세까지 다양한 연령층이 참여한다. 이들은 10일간의 집중 교육을 마친 뒤 2월부터 서울 전역 310여개 거점을 순회하며 활동한다. 활동 거점은 지하철역과 복지시설, 공원 등 디지털 접근 수요가 높은 생활공간을 중심으로 자치구별 2~3개씩, 총 62개 노선을 설계해 시민 접점을 높였다.

안내사는 기존에 지원해 온 스마트폰·키오스크 사용법 같은 디지털 기기 사용 안내를 비롯해 AI 기반 이미지 편집·문서 작성·음성 인식 비서 활용·외국어 번역 등 ‘AI 기능 활용’도 안내해 준다.

또 현장에서 시민에게 필요한 문제를 해결해 주는 데 그치지 않고 서울디지털동행플라자와 우리동네 디지털안내소 등을 연결해 디지털 취약계층이 디지털 역량을 스스로 강화해 나갈 수 있도록 지원할 계획이다.

김병민 정무부시장은 “빠르게 전환되고 있는 AI 시대가 더 어렵거나 두렵지 않도록 ‘디지털·AI 동행 정책’을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.