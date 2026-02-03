금융취약계층 위한 경기도 ‘극저신용대출 2.0’···11일부터 접수 시작

경기도가 금융취약계층의 마지막 안전망 역할을 해온 ‘경기 극저신용대출’을 개편하고 오는 11일부터 신청자를 모집한다.

경기도는 19세 이상 신용평점 하위 10% 경기도민을 대상으로 최대 200만원 한도의 소액 대출을 지원하는 내용의 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 사업을 시행한다고 3일 밝혔다.

경기도는 이재명 대통령의 경기지사 시절인 2020년부터 경기극저신용대출을 통해 신용등급이 낮아 제도권 금융 접근이 어려운 도민에게 최대 300만 원까지 긴급 생활자금을 연 1% 저금리로 대출 지원해왔다.

해당 사업을 개편해 시행되는 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 사업은 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 확대해 상환 부담을 완화했다. 또 대출 실행 전 상담을 의무화하고, 금융‧고용‧복지 연계를 통한 사전‧사후 통합 관리 체계를 도입해 도민의 실질적인 자립을 지원하기로 했다.

대출금액은 심사를 통해 1인 50만 원에서 최대 200만 원까지 지급 결정되며, 금리는 연 1%로 최장 10년 상환의 맞춤형 약정이 이뤄진다.

상반기 대출규모는 총 55억 원으로 금융취약계층의 생활안정을 위해 2월과 5월, 두 차례로 나눠 진행된다. 온라인 접수 시 거주기간, 연령 등 자격요건이 자동 확인돼 별도의 서류 제출 없이 간편하게 신청할 수 있다. 접수 기간 중이라도 예산이 소진될 경우 선착순으로 조기 마감될 수 있다.

지원 대상은 신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고 1년 이상 계속 거주 중인 19세 이상 도민 중 신용평점 하위 10% 이하(KCB 675점, NICE 724점 이하)인 사람이다. 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족은 신용평점 하위 20%(KCB 700점, NICE 749점 이하)까지 신청 가능하다.

재외국민·외국인·해외체류자, 2020년~2022년 경기 극저신용대출 대출 중인 경우, 연체 중인 경우(대출·카드 연체 등), 금융질서문란정보 등록자, 서민금융복지지원센터에서 상담을 받지 않은 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

금철완 경기도 복지국장은 “경기 극저신용대출 2.0은 단순 금융 지원을 넘어 도민의 회복과 재기를 체계적으로 지원하는 제도”라며 “경제적으로 어려운 도민들이 다시 일어설 수 있도록 끝까지 함께 하겠다”고 말했다.