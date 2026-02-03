전남도, 방조제 개보수 신규 13개 지구 ‘전국 최다’···678억 확보

전남도는 농림축산식품부의 2026년 국가·지방관리방조제 개보수사업 신규 착수 대상지로 전국에서 가장 많은 13개 지구가 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번에 선정된 신규 지구는 전국 총 25개소 중 절반 이상인 13개소로 전년 대비 3개소가 증가했다. 전남도는 이번 성과를 통해 국비 예산 356억원을 추가로 확보했다.

구체적인 대상지는 국가관리방조제 3개 지구인 해남과 영암 영산강1, 영광 백수 지구가 포함됐다. 지방관리방조제는 영광, 장흥, 무안, 고흥, 신안 등 5개 군 10개 지구가 대상이다.

방조제 개보수사업은 노후한 제방과 배수갑문, 부속시설을 사전에 보수하고 보강하는 사업이다. 홍수와 태풍, 해안침식 등 자연재해에 따른 시설물 붕괴를 예방하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하는 데 목적이 있다.

전남도는 설계 단계부터 시군 및 한국농어촌공사와 협력해 기상이변에 대응할 방침이다. 주민 의견을 반영한 세부설계를 연내 완료하고 2027년 상반기 착공에 들어갈 계획이다. 완도 세동지구 등 기존 41개 계속지구는 현재 공사가 진행 중이며 2028년까지 준공을 마칠 예정이다.

김현미 전남도 농업정책과장은 “농업 재해 예방과 농업인 소득 안정을 위해 노후 농업기반시설 개선에 최선을 다하겠다”며 “사업 조기 완료를 위해 국고 예산 추가 확보에도 적극 나서겠다”고 말했다.