창간 80주년 경향신문

울산 울주군, 지역 청소년들에게 100만 원 상당 혜택 지급··· 9일부터 접수

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산 울주군이 지역 청소년에게 최대 100만 원 혜택을 주는 '청소년성장지원금'을 신청 받는다고 3일 밝혔다.

이 지원금으로는 교통비는 물론, 학습 도서와 전자기기 구매도 가능하다.

오는 9일부터 오는 11월30일까지 주민등록지 읍면행정복지센터에서 신청이 가능하며, 신분증과 신청서, 주민등록초본 등이 필요하다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산 울주군, 지역 청소년들에게 100만 원 상당 혜택 지급··· 9일부터 접수

입력 2026.02.03 10:59

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산 울주군이 지난 6일 울산전시컨벤션센터 컨벤션홀에서 개최한 ‘2026년 울주군 신년인사회’에서 김두겸 울산시장과 이순걸 울주군수, 최길영 군의장, 서범수 국회의원, 시군의원 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

울산 울주군이 지난 6일 울산전시컨벤션센터 컨벤션홀에서 개최한 ‘2026년 울주군 신년인사회’에서 김두겸 울산시장과 이순걸 울주군수, 최길영 군의장, 서범수 국회의원, 시군의원 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

울산 울주군이 지역 청소년에게 최대 100만 원 혜택을 주는 ‘청소년성장지원금’을 신청 받는다고 3일 밝혔다. 이 지원금으로는 교통비는 물론, 학습 도서와 전자기기 구매도 가능하다.

오는 9일부터 오는 11월30일까지 주민등록지 읍면행정복지센터에서 신청이 가능하며, 신분증과 신청서, 주민등록초본 등이 필요하다. 신청서 제출일 기준으로 1년 이상 울주군에 연속적으로 살고 있는 2007년 출생자 중, 대학에 입학했거나 입학을 앞두고 있는 이, 또는 대학 진학을 목표로 하는 청소년은 누구나 신청할 수 있다. 만약 2007년 출생자가 아니라도, 조기입학이나 학업유예 등의 이유로 2007년생과 함께 고등학교를 졸업하는 이는 신청이 가능하다.

구체적인 지원 내용으로는 20만 원 선불 교통카드를 제공하고, 4개 분기별로 20만 원씩 포인트가 지급된다. 이 포인트는 지정된 곳에서 학습관련 도서나 문구, 전자기기를 구입할 수 있다. 사용 기한은 오는 12월 20일이다.

청소년성장지원금은 지역 청소년의 학업 지원을 위해 마련한 사업으로, 고용노동부 국민취업지원제도나 울산청년 구직활동지원금 등 유사 사업 수혜자는 중복 지원을 받을 수 없다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글