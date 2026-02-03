울산 울주군, 지역 청소년들에게 100만 원 상당 혜택 지급··· 9일부터 접수

울산 울주군이 지역 청소년에게 최대 100만 원 혜택을 주는 ‘청소년성장지원금’을 신청 받는다고 3일 밝혔다. 이 지원금으로는 교통비는 물론, 학습 도서와 전자기기 구매도 가능하다.

오는 9일부터 오는 11월30일까지 주민등록지 읍면행정복지센터에서 신청이 가능하며, 신분증과 신청서, 주민등록초본 등이 필요하다. 신청서 제출일 기준으로 1년 이상 울주군에 연속적으로 살고 있는 2007년 출생자 중, 대학에 입학했거나 입학을 앞두고 있는 이, 또는 대학 진학을 목표로 하는 청소년은 누구나 신청할 수 있다. 만약 2007년 출생자가 아니라도, 조기입학이나 학업유예 등의 이유로 2007년생과 함께 고등학교를 졸업하는 이는 신청이 가능하다.

구체적인 지원 내용으로는 20만 원 선불 교통카드를 제공하고, 4개 분기별로 20만 원씩 포인트가 지급된다. 이 포인트는 지정된 곳에서 학습관련 도서나 문구, 전자기기를 구입할 수 있다. 사용 기한은 오는 12월 20일이다.

청소년성장지원금은 지역 청소년의 학업 지원을 위해 마련한 사업으로, 고용노동부 국민취업지원제도나 울산청년 구직활동지원금 등 유사 사업 수혜자는 중복 지원을 받을 수 없다.