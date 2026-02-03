김대중 정부 ‘햇볕정책’, 노무현 정부 ‘평화번영’…이재명 정부 대북정책은 ‘한반도 평화공존’

‘이재명 정부의 한반도 평화공존 정책’ 발간 대통령 연설에서 제시된 정책 체계적 정리

이재명 정부 한반도 정책은 ‘한반도 평화공존 정책’으로 명명됐다. 남북 평화공존과 핵 없는 한반도를 목표로, 교류·관계 정상화·비핵화를 포괄적으로 추진해나가자는 게 주요 골자다.

통일부는 대북정책의 비전과 방향을 담은 ‘이재명 정부의 한반도 평화공존 정책’ 설명 책자를 3일 공개하고 이 책자를 전국 주민센터와 초·중·고교에 배포한다고 밝혔다. 해당 책자는 지난해 6월 이재명 대통령이 취임한 이후 지난해 8월 광복절 경축사, 지난해 12월 민주평화통일자문회의 출범회의 의장 연설 등 대통령 주요 연설을 통해 제시된 대북정책의 방향을 종합해 체계적으로 정리한 것이다.

정부는 한반도 평화공존 정책의 3대 목표로 남북 간 평화공존을 제도화하고 한반도 공동성장 기반을 구축하며, 전쟁과 핵 없는 한반도를 실현하는 것으로 설정했다. 이들 목표를 달성하는 3가지 원칙으로 북한 체제를 존중하고 흡수통일을 하지 않으며, 적대행위를 하지 않는다고 정했다.

이 같은 목표와 원칙 아래에 호혜적인 남북 교류·협력을 추진하고 북한과 국제사회의 관계 정상화 노력을 지지하는 것이 평화공존 정책의 골자다. 핵 없는 한반도를 위한 실용적 해법으로는 “단기적으로 현 상태에서의 (북핵) ‘중단’으로부터 시작해 중기적으로 ‘축소’의 과정을 거쳐 장기적으로 핵 없는 한반도를 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

중점 추진 과제로는 9·19군사 합의의 선제적·단계적 복원 등 6가지 과제를 제시했다. 동북아의 평화협력을 위한 4자·6자 협력 틀의 가동을 추진하고 남북 간 대화와 협력을 통해 이산가족·납북자·억류자·국군포로 등 인도적 문제를 해결하겠다고 했다. 노동신문 개방에 이어 북한 방송 등 북한 자료 공개도 확대하겠다고 했다.

해당 책자 발간을 계기로 이재명 정부 한반도 정책의 공식 명칭은 ‘한반도 평화공존 정책’으로 불리게 됐다. 김대중 정부 ‘햇볕정책’, 노무현 정부 ‘평화번영 정책’, 이명박 정부 ‘비핵·개방·3000’에 이어 박근혜 정부는 ‘한반도 신뢰 프로세스’였다. 문재인 정부는 별도의 명칭 없이 ‘한반도 정책’이라고 불렀다. 윤석열 정부는 ‘담대한 구상’과 ‘8·15 통일 독트린’을 내놓은 바 있다.