BTS, 다음달 21일 광화문 광장서 공연···넷플릭스 생중계

새 앨범 <아리랑> 발매 기념 공연 신곡 무대 최초 공개 넷플릭스로 전 세계 생중계

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음달 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG(아리랑)’을 열고 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 최초 공개한다고 소속사 빅히트뮤직이 3일 밝혔다. 이번 공연은 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 생중계된다.

빅히트뮤직은 3일 “이번 공연은 동명의 신보 발매를 기념해 마련된 자리”라며 이같이 밝혔다. 이어 “광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음”이라며 “BTS는 해당 무대를 통해 한국 문화사에 또 하나의 이정표를 세운다”고 설명했다.

빅히트뮤직은 컴백 공연 장소로 광화문 광장을 선정한 데 대해 “신보 ‘ARIRANG’은 방탄소년단의 출발점과 정체성, 지금 이들이 전하고 싶은 감정을 담은 음반”이라며 “‘아리랑’이라는 단어가 주는 상징적인 의미도 있는 만큼 한국을 대표하는 공간에서 첫 무대를 마련하고자 했다”고 밝혔다.

BTS가 서울 도심에서 공연을 여는 건 약 5년 반만이다. BTS는 2020년 미국 NBC TV 프로그램인 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’의 특별 주간 기획 ‘BTS 위크’의 일환으로 경복궁 근정전과 경회루에서 무대를 선보인 바 있다.

이번 컴백 기념 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다. 한국에서 열리는 주요 이벤트가 넷플릭스로 전 세계 190여개국에 생중계되는 건 이번이 처음이라고 빅히트뮤직이 전했다.

BTS는 공연 하루 전인 다음달 20일 오후 1시 정규 5집 ‘ARIRANG’을 발매한다. 약 3년 9개월 만의 신보다. 이번 앨범에는 총 14곡이 수록되며 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정 등을 담았다.

다음달 27일에는 새 앨범 제작 과정을 다룬 다큐멘터리 영화 ‘BTS: 더 리턴’이 넷플릭스에서 단독 공개된다. 이번 다큐멘터리에는 BTS가 음악 작업을 하면서 겪은 고민과 ‘지금의 방탄소년단’이 완성되는 과정을 담았다고 빅히트뮤직이 밝혔다.