한전, ‘미국 괌 재생에너지 사업’ 5억달러 규모 PF 계약 체결

경향신문

입력 2026.02.03 11:13

  김경학 기자

태양광 설비 132㎿, ESS 84㎿ 규모 사업

상환 보증 없이 사업성·PPA 기반

한국전력공사 본사 청사. 한전 제공

한국전력공사가 국내 기업들과 협력해 미국 괌 지역에 추진 중인 태양광·에너지저장장치(ESS) 연계 재생에너지 전력 사업과 관련해 약 5억달러(약 7200억원) 규모의 프로젝트파이낸스(PF) 계약을 한국수출입은행을 중심으로 해외 금융사도 포함된 대주단과 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 PF 계약은 모회사의 상환 보증 없이 현지 사업 법인의 사업성과 장기 전력판매계약(PPA)를 기반으로 자금을 조달하는 구조로 추진됐다고 한전은 설명했다.

괌 전력청이 발주한 이 사업은 괌 요나 지역에 태양광 설비 132㎿(메가와트)와 에너지저장장치(ESS) 84㎿를 구축하는 것이다. 사업이 완료되면 연간 약 222GWh(기가와트시) 규모의 전력 공급이 가능하다. 이는 괌 지역 약 2만가구가 1년간 쓰는 전력량이다.

이 사업이 완료되면 괌에서 한전이 주도하는 발전 설비 용량은 기존 258㎿에서 390㎿로 늘어나게 된다. 이는 괌 전체 발전용량(708㎿)의 약 55%를 차지한다.

한전은 이 사업은 지분 투자부터 설계·조달·시공(EPC), 운영·관리(O&M)까지 전 주기에 국내 기업이 참여하는 구조라고 설명하며 향후 북미 지역 내 유사 전력사업 수주를 위한 중요한 기반을 마련했다고 의미를 부여했다.

김동철 한전 사장은 “이번 PF 체결은 모회사 보증 없이 글로벌 금융시장에서 사업성과 신뢰를 기반으로 자금을 조달하여 한전의 해외사업 역량과 사업 위험 관리 능력을 입증한 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 태양광과 ESS 등 에너지 신사업을 중심으로 ‘팀 코리아’ 전력사업 모델을 해외 시장에 확산해 나가겠다”라고 밝혔다.

댓글