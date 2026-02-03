“설 준비 부담 줄여요” 서울 전통시장 최대 30% 할인

설 성수품·농축수산물 등 최대 30% 할인 18일까지 전통시장 주변 무료 주정차 허용

서울시가 설 명절을 앞두고 시내 62개 전통시장과 상점가에서 성수품·농축수산물 등을 최대 30% 할인하는 ‘2026 설 명절 특별 이벤트’를 진행한다고 3일 밝혔다.

가격 할인과 함께 명절 분위기를 살리는 전통문화 공연과 체험 행사(떡메치기, 제기차기 등)도 마련된다. 또 시장별 온누리상품권·사은품 증정도 함께 진행해 시민들의 설 장바구니 부담을 낮추고 전통시장 소비를 촉진할 계획이다.

이벤트 참여 전통시장(상점)은 서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr, 분야별 정보·경제·소상공인지원·전통시장 조성·전통시장 행사안내)에서 확인할 수 있다. 이벤트 기간과 행사 프로그램은 시장별로 달리 운영한다.

시는 전통시장을 찾는 시민들의 편리한 이용을 위해 오는 18일까지 무료 주정차 대상 시장을 추석 대비 3곳을 늘려 71곳으로 확대 운영한다. 대상 시장은 관할 경찰서별로 운영 기간과 시간이 달라 자세한 내용은 시 홈페이지 ‘새소식’에서 확인할 수 있다.

또 시는 해양수산부·농림축산식품부와 함께 오는 10일부터 14일까지 수산물시장과 농축산물시장에서 구매한 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급해 주는 ‘설맞이 환급행사’도 연다.

온누리상품권 환급행사와 관련된 자세한 내용은 해양수산부 행사 홈페이지(www.fsale.kr)와 농림축산식품부 행사 홈페이지(sale.foodnuri.go.kr)에서 확인할 수 있다.

이해선 민생노동국장은 “고물가로 설 준비 부담이 커진 만큼 시민들이 전통시장에서 합리적인 가격으로 장을 보고 상인들도 명절 특수를 체감할 수 있기를 바란다”고 말했다.