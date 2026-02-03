인천시, 설 연휴 15~18일 원적산·만월산터널 통행료 면제

13~18일까지 특별교통대책 시행 인천지하철 오전 2시까지 연장 연행

인천시가 설날 연휴 귀성객들의 교통 편의를 위해 인천지하철 1·2호선을 심야에 연장 운행한다. 또 민자터널인 원적산·만월산터널의 통행료는 면제된다.

인천시는 설 연휴 고향을 찾는 귀성객들의 교통편의를 위해 13일부터 18일까지 6일간 특별교통대책을 시행한다고 3일 밝혔다.

인천시는 설 연휴 인천지역 대중교통 이용 인원은 평시 46만9661명보다 31.8% 적은 32만35명으로 예상했다.

이에 따라 수요 분산과 귀성객 중심으로 고속버스와 시외버스, 연안여객선을 늘려 운행하고, 시내버스 운행은 줄이기로 했다.

귀경객을 위해서는 인천지하철 1·2호선 막차 시간을 17~18일 이틀간은 다음날 오전 2시까지 6회 연장 운행한다.

부평구와 남동구를 연결하는 만월산터널과 서구와 부평구를 잇는 원적산터널의 통행료는 15~18일까지 면제된다. 민자터널인 만월산·원적산터널의 통행료는 800원(소형차·편도 기준)이다.

이와 함께 전통시장 주변 도로에는 한시적으로 주·정차를 허용해 명절 장보기와 지역상권 이용 편의를 지원한다.

인천시 관계자는 “이번 설 연휴 특별교통대책은 수요 예측에 기반한 시민 맞춤형 운영과 현장 중심의 안전관리에 초점을 맞췄다”며 “모두가 안전하고 편안하게 가족과 함께하는 설 명절을 보낼 수 있도록 철저히 관리하겠다”고 밝혔다.