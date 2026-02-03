조국혁신당, 합당 의견수렴 시작…“8일까지 시·도당 간담회 진행할 것”

조국혁신당이 더불어민주당의 합당 제안과 관련해 당내 의견수렴 절차에 착수했다고 3일 밝혔다.

혁신당은 이날 보도자료를 내고 “민주당이 제안한 합당과 관련한 당내 의견수렴을 위해 시·도당별 자체 당원 간담회를 추진하고 있다”고 밝혔다. 지난달 27일 울산시당을 시작으로 오는 8일까지 15개 시·도당이 자체적으로 간담회를 열 계획이다. 당원 간담회는 폭넓은 의견수렴을 위해 비공개로 진행된다.

이해민 혁신당 사무총장은 “민주당의 합당 제안에 대해 전국 당원들의 목소리를 직접 듣고 의견을 수렴해 의사 결정을 하기 위한 과정”이라며 “중앙당은 간담회 결과를 종합해 당의 입장을 정리할 것”이라고 밝혔다.

혁신당은 앞서 지난달 당무위원회를 거쳐 ‘민주당의 합당 제안과 관련된 협의는 조국 당대표에게 전권을 위임한다’는 안건을 의결한 바 있다. 당명 변경이나 당헌·당규 개정 등 구체적인 합당안이 마련되면, 이를 두고 당무위원회 의결과 전당원투표를 거치겠다는 구상이다.

민주당에서는 정청래 대표의 합당 제안 이후 최고위원을 비롯해 당내에서 합당 논의 중단을 요구하는 목소리가 분출했다. 이에 정 대표는 해당 제안이 ‘개인 제안’일 뿐이었다며 합당 여부를 전당원투표에 부치겠다는 입장을 내놓고 있다.

혁신당은 “민주당의 내부 당권 투쟁에 혁신당을 끌어들이지 말라”며 불쾌감을 드러내면서도 민주당에 신속한 논의를 촉구했다. 신장식 혁신당 최고위원은 이날 MBC 라디오 <시선집중>에서 “이 상황은 누가 봐도 민주당 내부의 권력투쟁으로 보인다”며 “민주당 내에서 빠르게 내부 정리가 이뤄졌으면 좋겠다”고 말했다.

신 최고위원은 “저희들은 진지하게 그 무게에 걸맞게 논의를 시작했는데 갑자기 ‘정 대표 개인의 제안이지 민주당의 제안이 아니다’라고 이야기하면, 저희들로서는 당황스러울 수밖에 없다”며 “한국 정치가 연합정치로 갈 거냐 아니면 빅텐트가 더 나을 것이냐는 본격적인 논의가 돼야 된다”고 말했다.