음성군, 농촌인력난 해소 위해 조기 인력공급 체계 가동

충북 음성군은 농촌인력난 해소를 위해 도시농부, 외국인 계절근로자, 농촌인력중개센터 등 조기 인력 공급 체계를 가동한다고 3일 밝혔다.

군은 올해부터 ‘충북형 도시농부 전산관리시스템’을 도입한다.

‘충북형 도시농부’ 사업은 은퇴자와 주부 등 유휴인력을 농업 인력으로 연결해 주는 사업이다. 이 사업은 2024년 연인원 4147명에서 지난해 1만 3644명으로 실적이 229% 급증하며 농가에서 큰 호응을 얻고 있다.

군은 그동안 수동으로 이뤄지던 도시농부 매칭 과정을 디지털화해 농가별 맞춤형 인력을 신속하게 배치하고 행정 효율성을 극대화한다는 계획이다.

외국인 계절 근로자 사업도 조기 추진한다. 군은 295개 농가에 배정될 근로자들을 위해 이미 지난달 고용주 교육을 마쳤다. 이날 라오스 인력 21명의 입국을 시작으로 오는 7월까지 총 13차례에 걸쳐 891명을 차례대로 도입할 계획이다.

군은 또 내달부터 ‘농촌인력중개센터’를 가동한다. 음성농협은 오는 3월부터 음성, 소이, 원남 지역 농업 분야에 특화된 인력을 전문적으로 알선·중개할 예정이다.

음성농협은 지난해 이미 1025호 농가에 4572명의 인력을 연결했다.

군 관계자는 “지난해 도시농부 지원 실적이 전년 대비 3배 이상 급격히 증가할 만큼 우리 농촌에 일손 지원이 절실했다”며 “앞으로도 행정력을 집중해 농민들이 인력난 걱정 없이 안정적으로 농사에만 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.