창간 80주년 경향신문

음성군, 농촌인력난 해소 위해 조기 인력공급 체계 가동

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 음성군은 농촌인력난 해소를 위해 도시농부, 외국인 계절근로자, 농촌인력중개센터 등 조기 인력 공급 체계를 가동한다고 3일 밝혔다.

음성농협은 지난해 이미 1025호 농가에 4572명의 인력을 연결했다.

군 관계자는 "지난해 도시농부 지원 실적이 전년 대비 3배 이상 급격히 증가할 만큼 우리 농촌에 일손 지원이 절실했다"며 "앞으로도 행정력을 집중해 농민들이 인력난 걱정 없이 안정적으로 농사에만 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

음성군, 농촌인력난 해소 위해 조기 인력공급 체계 가동

입력 2026.02.03 11:24

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성군은 농촌인력난 해소를 위해 도시농부, 외국인 계절근로자, 농촌인력중개센터 등 조기 인력 공급 체계를 가동한다고 3일 밝혔다.

군은 올해부터 ‘충북형 도시농부 전산관리시스템’을 도입한다.

‘충북형 도시농부’ 사업은 은퇴자와 주부 등 유휴인력을 농업 인력으로 연결해 주는 사업이다. 이 사업은 2024년 연인원 4147명에서 지난해 1만 3644명으로 실적이 229% 급증하며 농가에서 큰 호응을 얻고 있다.

군은 그동안 수동으로 이뤄지던 도시농부 매칭 과정을 디지털화해 농가별 맞춤형 인력을 신속하게 배치하고 행정 효율성을 극대화한다는 계획이다.

외국인 계절 근로자 사업도 조기 추진한다. 군은 295개 농가에 배정될 근로자들을 위해 이미 지난달 고용주 교육을 마쳤다. 이날 라오스 인력 21명의 입국을 시작으로 오는 7월까지 총 13차례에 걸쳐 891명을 차례대로 도입할 계획이다.

군은 또 내달부터 ‘농촌인력중개센터’를 가동한다. 음성농협은 오는 3월부터 음성, 소이, 원남 지역 농업 분야에 특화된 인력을 전문적으로 알선·중개할 예정이다.

음성농협은 지난해 이미 1025호 농가에 4572명의 인력을 연결했다.

군 관계자는 “지난해 도시농부 지원 실적이 전년 대비 3배 이상 급격히 증가할 만큼 우리 농촌에 일손 지원이 절실했다”며 “앞으로도 행정력을 집중해 농민들이 인력난 걱정 없이 안정적으로 농사에만 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글