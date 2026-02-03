전북, 여성 일자리는 늘었지만 ‘임금 벽’은 여전

전북여성가족재단 ‘성인지 통계’ 발간···합계출산율 10년 새 0.81명으로 ‘급락’

전북도의 합계출산율이 10년 만에 절반 수준으로 떨어지고 1인 가구 비율은 전체의 40%에 육박한 것으로 나타났다.

전북여성가족재단은 전북 14개 시·군의 여성과 가족 삶을 성별 관점에서 분석한 <통계로 보는 전북특별자치도 시·군별 여성·가족의 삶>을 발간했다고 3일 밝혔다. 보고서는 인구·가구·경제활동 등 주요 지표를 통해 지역 사회 변화를 정리했다.

통계를 보면 전북의 합계출산율은 2014년 1.33명에서 2024년 0.81명으로 10년 새 0.52명 감소했다. 군 단위 지역의 감소 폭이 상대적으로 컸다. 무주는 같은 기간 0.79명 줄어 도내에서 하락 폭이 가장 컸고, 군산(-0.67명), 전주·임실(-0.54명)이 뒤를 이었다.

고령화도 빠르게 진행됐다. 2024년 기준 전북의 고령인구 비율은 25.3%로 10년 전보다 8.1%포인트 상승했다. 장수는 고령인구 비중이 11.2%포인트 늘어 도내에서 증가 폭이 가장 컸다.

가구 형태 변화도 나타났다. 전북의 1인 가구 비율은 2019년 32.1%에서 2024년 38.0%로 상승했다. 여성 1인 가구 비중은 순창(57.9%), 남원(57.0%), 고창(56.9%) 등 농촌 지역에서 높게 나타났다.

여성의 경제활동 참여는 도내 전 지역에서 확대됐다. 2020년 대비 2024년 여성 고용률은 순창이 10.1%포인트 상승해 가장 큰 증가 폭을 보였고 고창(7.5%포인트), 김제(6.9%포인트)가 뒤를 이었다.

반면 임금 수준에서는 성별 격차가 지속했다. 성별 임금 격차가 가장 큰 지역은 고창으로 남성이 여성보다 월평균 129만원을 더 받는 것으로 조사됐다. 임실(126.6만원)과 전주(122.8만원)도 120만원 이상의 격차를 보였다.

전북여성가족재단은 이번 통계가 지역 소멸 대응 과정에서 성별 특성을 고려한 정책 접근의 필요성을 보여준다고 설명했다. 시·군별로 저출생과 고령화 양상이 다르고 여성 고용 증가가 소득 격차 완화로 이어지지 않고 있다는 점이 확인됐다는 것이다.

허명숙 전북여성가족재단 원장은 “성인지 통계는 도민의 삶을 성별 관점에서 파악할 수 있는 기초 자료”라며 “정책 수립과 집행 과정에서 통계가 활용되길 바란다”고 말했다.