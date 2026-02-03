한병도 “국힘 당사가 ‘내란범 갤러리’ 돼···계엄 사과는 진짜냐 거짓이냐”

국회 교섭단체 대표연설서 고강도 비판 고성국 입당 관련 “내란 세력과 단절하라” 대미투자특별법엔 “더는 시간 허비 안 돼” 국힘 자리 절반 비어···여당선 박수 28회

한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국민의힘을 향해 “계엄 사과는 진짜 사과냐, 거짓 사과냐”며 “주권자의 명령을 거부하고 헌법적 가치를 내팽개친 정당에 국민이 내릴 마지막 처분은 심판 뿐”이라고 비판했다.

한 원내대표는 이날 국회 본회의장에서 교섭단체 대표연설을 하면서 최근 극우 성향 유튜버 고성국씨의 국민의힘 입당을 겨냥해 “겉으로는 고개를 숙이며 뒤로는 5·18을 모독하고 전두환을 찬양하는 극우 인사를 지도부가 친히 나서 입당시켰다”며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “전두환을 ‘피 흘리지 않고 민주화를 이끈 사람’이라며 ‘당사에 윤석열 사진과 함께 걸자’는 역대급 망언이 (고씨의) 입당 첫 일성이었다”며 “이러면 국민의힘 당사는 ‘내란범 갤러리’가 되는 것 아니냐”고 지적했다. 한 원내대표는 “국민의힘은 아직도 ‘윤 어게인’을 외치는 극우세력, 반성하지 않는 내란 세력과 단절하라. 그렇지 않으면 국민께서 여러분을 단절할 것”이라고 말했다.

한 원내대표는 “검찰개혁에는 한 치의 타협도 없다”며 “민주당은 국민의 기본권과 법치주의를 지키기 위해 3대 사법개혁 법안(대법관 증원, 재판소원, 법왜곡죄)을 신속히 처리하겠다”고 약속했다. 한 원내대표는 국민의힘에 “통일교·신천지를 함께 특검해서 정치와 종교의 유착을 완전하게 단절해 내자”고 촉구했다.

한 원내대표는 “한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안(대미투자특별법)의 심도 있는 심사와 조속한 처리를 야당 의원들께 요청한다”며 “아까운 시간을 더 이상 허비해서는 안 된다”고 강조했다. 한 원내대표는 “때로는 소속 정당의 입장을 강변해야 할 때도 있지만 민생과 국익 앞에선 힘과 지혜를 모아야 진정한 민의의 전당”이라고 말했다. 여당 의석에선 박수와 환호가 터졌지만 야당 의석에선 “누가 할 소리야”라는 항의가 나왔다.

한 원내대표는 기업의 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정, 기술 탈취 소송에서 중소기업을 보호하는 한국형 디스커버리(증거개시) 제도 도입, 스튜어드십 코드(수탁자 책임 원칙) 확대, 주가 누르기 방지법(상속세법·증여세법 개정안) 등을 추진하고, 2월 국회 내 (전남광주·대전충남특별시) 행정통합특별법안과 지방자치법을 처리하겠다고 약속했다.

한 원내대표는 “22대 국회의 법안 처리 속도는 느려도 너무 느리다. 국회에 ‘민생개혁 입법 고속도로’를 깔겠다”며 “민주당 원내에 ‘민생경제 입법 추진 상황실’을 설치해 주·월 단위로 핵심 국정과제와 민생 법안들의 입법 공정률을 낱낱이 점검하겠다”고 말했다.

한 원내대표는 6·3 지방선거와 함께 ‘원포인트’ 개헌을 하자고 제안했다. 한 원내대표는 “5·18 정신을 헌법전문에 수록하자. 5·18민주화운동은 대한민국 헌정질서와 민주주의의 근간. 야당의 초당적인 협조를 기대한다”며 “우원식 국회의장이 제안한 국민투표법 개정도 빠른 시일 내 추진하겠다”고 밝혔습니다. 국민의힘 의석에서도 “그럽시다”라는 외침이 나왔다.

한 원내대표가 연설을 마치자 민주당 의원들은 일어서 박수를 쳤고, 정청래 민주당 대표는 한 원내대표를 포옹하며 격려했다. 한 원내대표가 약 40분간 연설하는 동안 민주당 의원들은 28회 박수를 치며 호응했다. 국민의힘 의원들은 의석을 절반 정도 채웠고 연설이 끝나자 즉시 퇴장했다.