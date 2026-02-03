창간 80주년 경향신문

충남도의원 “대전·충남 통합 약칭서 ‘충남’ 배제 절대 안 돼”

경향신문

본문 요약

대전·충남 행정통합 추진 과정에서 통합특별시 약칭을 '대전특별시'로 사용하는 방안을 두고 충남도의회에서 문제 제기가 나왔다.

이상근 충남도의원은 3일 열린 제363회 임시회 제2차 본회의 5분 발언에서 "최근 더불어민주당 특별위원회가 통합특별시 약칭을 '대전특별시'로 확정했다고 밝힌 것은 충남을 행정의 중심에서 배제하려는 잘못된 신호"라고 밝혔다.

이 의원은 "대전은 역사적으로 충남에서 분리된 도시"라며 "통합 과정에서 부모 격인 충남을 지우고 '대전'만을 전면에 내세운 약칭을 사용하는 것은 충남의 정체성과 도민의 자긍심을 훼손할 수 있다"고 말했다.

충남도의원 “대전·충남 통합 약칭서 ‘충남’ 배제 절대 안 돼”

입력 2026.02.03 11:33

  • 강정의 기자

이상근 도의원, ‘대전특별시’ 약칭 확정 움직임 비판

“약칭 고착은 대전 중심 통합 신호”

“주청사 충남도 명문화해야” 촉구

이상근 충남도의원이 3일 열린 제363회 임시회 제2차 본회의에서 5분 발언을 하고 있다. 충남도의회 제공

이상근 충남도의원이 3일 열린 제363회 임시회 제2차 본회의에서 5분 발언을 하고 있다. 충남도의회 제공

대전·충남 행정통합 추진 과정에서 통합특별시 약칭을 ‘대전특별시’로 사용하는 방안을 두고 충남도의회에서 문제 제기가 나왔다. 충남의 정체성을 배제한 채 대전 중심의 통합 구조가 고착될 수 있다는 우려다.

이상근 충남도의원(국민의힘·홍성1)은 3일 열린 제363회 임시회 제2차 본회의 5분 발언에서 “최근 더불어민주당 특별위원회가 통합특별시 약칭을 ‘대전특별시’로 확정했다고 밝힌 것은 충남을 행정의 중심에서 배제하려는 잘못된 신호”라고 밝혔다.

이 의원은 “대전은 역사적으로 충남에서 분리된 도시”라며 “통합 과정에서 부모 격인 충남을 지우고 ‘대전’만을 전면에 내세운 약칭을 사용하는 것은 충남의 정체성과 도민의 자긍심을 훼손할 수 있다”고 말했다.

그는 충남과 대전의 규모를 근거로 약칭의 불합리성을 짚었다. 이 의원은 “충남은 대전보다 면적이 약 15배 넓고 인구도 약 1.4배 많다”며 “천안·아산만 해도 인구 100만명에 이르는 지역 경쟁력을 갖추고 있음에도 ‘대전특별시’라는 약칭이 고착되면 충남이 대외적으로 대전의 위성도시로 인식될 우려가 크다”고 했다.

청사 소재지 문제와 관련해서도 우려를 제기했다. 이 의원은 “약칭을 통해 대전의 상징성을 먼저 굳혀놓은 뒤 청사 위치를 향후 통합특별시장에게 맡기겠다는 방식은 사실상 청사를 대전에 두겠다는 것과 다르지 않다”며 “약칭과 청사 문제는 분리할 수 없는 핵심 사안”이라고 주장했다.

그는 김태흠 충남지사를 향해 통합법안에서 ‘대전특별시’ 약칭 삭제와 통합특별시 주청사를 충남도청사로 명시, 이 같은 조건이 반영되지 않을 경우 행정통합 논의의 즉각 중단을 요구했다.

이 의원은 “충남이 지워지는 통합은 상생이 아니라 소멸이자 종속”이라며 “충남은 들러리도, 부속 지역도 아닌 만큼 정당한 명칭과 행정적 위상을 전제로 한 통합 논의가 이뤄져야 한다”고 말했다.

