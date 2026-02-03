“주민 주도 생활행정 강화” 충남도, 탄소중립 마을·마을관리소 확대

저탄소 실천 공동체에 최대 500만원 지원 마을관리소 올해 4곳 추가

충남도는 기후위기 대응과 지속가능한 지역사회를 만들기 위해 ‘탄소중립 마을공동체 활성화 지원사업’과 ‘충남 마을관리소 운영 사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.

두 사업은 2024년부터 시행 중으로, 주민이 주도하는 저탄소 생활문화 확산과 생활 밀착형 공공서비스 제공이 목표다.

탄소중립 마을공동체 활성화 지원사업은 환경 위기에 대응하는 주민 모임이나 단체가 직접 탄소중립 실천 과제를 기획·실행하도록 돕는 사업이다. 지원 대상은 주민 5명 이상으로 구성된 모임이나 단체다.

참여를 희망하는 단체는 오는 13일까지 도 누리집에서 신청 서식을 내려받아 작성한 뒤 거주지 소재 시군 마을공동체 담당 부서에 방문하거나 우편으로 접수하면 된다. 도는 15개 안팎의 공동체를 선정해 200만원에서 최대 500만원까지 사업비를 지원할 계획이다.

지원 내용은 자원순환(재활용·업사이클링) 프로그램 운영, 탄소중립 실천 교육 및 캠페인, 탄소중립 미디어 활동 등이다. 도는 이를 통해 단순한 환경 보호를 넘어 주민 스스로 실천하고 확산할 수 있는 ‘자생적 탄소중립 역량’을 키운다는 방침이다.

이와 함께 주거지 기반시설이 취약한 지역을 대상으로 생활 밀착형 공공서비스를 제공하는 충남 마을관리소도 확대한다. 마을관리소는 아파트 관리사무소처럼 간단한 집수리, 공구 대여, 무인 택배 보관, 마을 순찰 등 주민 생활과 밀접한 서비스를 제공하는 공간이다.

도는 그동안 당진 우강·고대면, 태안 소원면, 부여 초촌면 등 4곳에 마을관리소를 조성했으며 올해는 주민자치회 전환 지원 2곳, 자치모델 지원 2곳 등 총 4곳을 추가 조성할 계획이다. 특히 지역 단체와의 협력체계를 강화해 마을 문제를 발굴·해결하는 소통 거점 역할을 확대한다는 구상이다.

전병천 도 새마을공동체과장은 “마을관리소는 주민의 일상 불편을 현장에서 해결하는 생활행정의 출발점이고 탄소중립 마을공동체는 주민이 직접 만들어 가는 충남의 미래”라며 “앞으로도 도민의 목소리에 귀 기울이며 정주 여건 개선과 공동체 의식 회복에 최선을 다하겠다”고 말했다.