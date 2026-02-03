창간 80주년 경향신문

강원도, 접경 지역인 철원·고성 ‘정주 여건’ 개선 추진

경향신문

본문 요약

강원도는 최근 공모를 통해 철원군 '동막리 민북마을 상생 및 환경 친화 정주 환경 개선사업'과 고성군의 '접경 지역 마을 상생·협력 공동 발전사업'을 접경 지역 정주 환경 개선 사업으로 선정했다고 3일 밝혔다.

이희열 강원도 기획조정실장은 "주민의 필요성을 최우선으로 고려해 지원 대상 사업을 선정했다"라며 "일회성 환경 개선에 그치지 않고 주민 건강 증진과 소득 증대에도 이바지할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

이 실장은 이어 "앞으로도 지역 주민의 의견을 적극적으로 반영해 실효성 있는 정주 환경 개선 사업을 지속해서 발굴·추진하겠다"라고 말했다.

강원도, 접경 지역인 철원·고성 ‘정주 여건’ 개선 추진

입력 2026.02.03 11:37

  • 최승현 기자

강원도청 전경.

강원도는 최근 공모를 통해 철원군 ‘동막리 민북마을 상생 및 환경 친화 정주 환경 개선사업’과 고성군의 ‘접경 지역 마을 상생·협력 공동 발전사업’을 접경 지역 정주 환경 개선 사업으로 선정했다고 3일 밝혔다.

철원군의 ‘동막리 민북마을 상생 및 환경 친화 정주 환경 개선사업’은 침수로 인해 불가피하게 조성 중인 이주 마을과 기존 마을을 연결하는 사업이다. 6억 원을 들여 교량을 설치하고, 안전한 보행 도로를 조성해 두 마을을 직접 연결할 예정이다.

이번 사업이 마무리되면 두 마을 간 교류가 활성화될 것으로 기대된다.

고성군의 ‘접경 지역 마을 상생·협력 공동 발전사업’은 6억 원을 들여 화곡리 일대에 어르신 정원 가꾸기 공간을 조성하고, 마달리 거점센터 주변의 도로 정비와 안내판 설치 등 환경 개선을 추진하는 사업이다.

총사업비 4억 원의 50%인 2억 원이 도비로 지원된다.

이희열 강원도 기획조정실장은 “주민의 필요성을 최우선으로 고려해 지원 대상 사업을 선정했다”라며 “일회성 환경 개선에 그치지 않고 주민 건강 증진과 소득 증대에도 이바지할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이 실장은 이어 “앞으로도 지역 주민의 의견을 적극적으로 반영해 실효성 있는 정주 환경 개선 사업을 지속해서 발굴·추진하겠다”라고 말했다.

