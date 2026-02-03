강원도, 접경 지역인 철원·고성 ‘정주 여건’ 개선 추진

강원도는 최근 공모를 통해 철원군 ‘동막리 민북마을 상생 및 환경 친화 정주 환경 개선사업’과 고성군의 ‘접경 지역 마을 상생·협력 공동 발전사업’을 접경 지역 정주 환경 개선 사업으로 선정했다고 3일 밝혔다.

철원군의 ‘동막리 민북마을 상생 및 환경 친화 정주 환경 개선사업’은 침수로 인해 불가피하게 조성 중인 이주 마을과 기존 마을을 연결하는 사업이다. 6억 원을 들여 교량을 설치하고, 안전한 보행 도로를 조성해 두 마을을 직접 연결할 예정이다.

이번 사업이 마무리되면 두 마을 간 교류가 활성화될 것으로 기대된다.

고성군의 ‘접경 지역 마을 상생·협력 공동 발전사업’은 6억 원을 들여 화곡리 일대에 어르신 정원 가꾸기 공간을 조성하고, 마달리 거점센터 주변의 도로 정비와 안내판 설치 등 환경 개선을 추진하는 사업이다.

총사업비 4억 원의 50%인 2억 원이 도비로 지원된다.

이희열 강원도 기획조정실장은 “주민의 필요성을 최우선으로 고려해 지원 대상 사업을 선정했다”라며 “일회성 환경 개선에 그치지 않고 주민 건강 증진과 소득 증대에도 이바지할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이 실장은 이어 “앞으로도 지역 주민의 의견을 적극적으로 반영해 실효성 있는 정주 환경 개선 사업을 지속해서 발굴·추진하겠다”라고 말했다.