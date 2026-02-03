자동차 사고, 무조건 렌터카 이용?…교통비 보상도 가능

최근 자동차 운전 중 사고를 당한 A씨는 수습 과정에서 황당한 일을 겪었다. 사고 현장에 나타난 사설 견인 업체 직원이 좋은 렌터카 업체를 소개해주겠다며 말을 걸어왔다. 사고로 정신이 없는 상황이라 A씨는 일단 “알겠다”고 답했다.

A씨는 견인차를 타고 정비소에 자신의 차량을 맡긴 뒤 렌트 업체로 이동하던 중 가족의 전화를 받았다. 렌터카 대신 교통비 보상도 가능하다는 내용이었다. 평소 운전을 거의 하지 않는 A씨로선 현금 보상이 더 나은 선택이었다.

A씨는 견인업체 직원에게 렌터카를 이용하지 않겠다고 말했다. 그러자 해당 직원은 곧바로 길가에 차량을 세워 A씨를 내리게 한 뒤 현장을 떠났다.

자동차 사고 이후 입원 등 이유로 차량을 운행할 일이 적다면 렌터카 이용 대신 교통비로 현금을 보상받는 것이 유리할 수 있다. 또 과실 여부를 제대로 따지지 않은 채 렌터카를 이용한다면 추후 비용이 발생할 수 있다.

금융감독원은 3일 “자동차 사고로 피해자가 심리적으로 불안한 상황에서 보상에 대한 잘못된 안내로 소비자 피해가 발생하고 있다”며 자동차보험 대물배상 관련 소비자 유의사항을 안내했다.

금감원에 따르면 자동차 사고 피해자는 차량 수리 기간 렌터카를 이용하거나 렌트 비용의 35%에 해당하는 금액을 교통비로 보상받을 수 있다. 렌터카 이용과 현금 보상 중 자신에게 유리한 방식을 충분히 고민한 뒤 선택해야 한다는 것이 금감원 설명이다.

금감원 관계자는 “현장에서 급하게 렌터카 이용 여부를 결정할 필요가 없다”며 “사설 견인 업체 직원 등이 렌터카 이용을 종용하더라도 차분히 고민한 뒤 보험사에 문의해 결정해야 한다”고 말했다.

금감원은 또 피해자의 과실 여부나 피해 정도에 따라 렌트 비용 일부를 직접 부담해야 할 수 있다며 자신이 보상 대상에 해당하는지 먼저 확인해야 한다고 설명했다. 아울러 자차 일방과실 사고 등 사고 유형에 따라 렌트비를 보상받지 못할 수도 있다.