제주 축산농가 사료비 부담 줄어드나···새 사료작물 ‘트리티케일’ 제주서 키운다

지난해 10월부터 채종용과 사료용 실증시험 진행

제주도가 축산농가의 사료비 부담을 덜기 위해 신규 작물인 ‘트리티케일’ 재배를 추진한다.

제주도 농업기술원은 영농조합법인 및 농·축협과 협업해 지난해 10월부터 채종용과 사료용 트리티케일 실증시험을 진행하고 있다고 3일 밝혔다.

현재 제주지역 축산농가는 이탈리안라이그라스, 호밀 등을 함께 재배해 사료용 목초를 생산한다. 하지만 호밀은 쓰러짐에 취약하고 종자 가격이 높아 농가 부담이 컸다.

트리티케일은 19세기 말 호밀과 밀을 인위적으로 교잡한 볏과 작물로, 단백질 및 소화 양분 함량이 높아 사료작물로서 가치가 높다는 평가를 받는다.

특히 호밀보다 저렴하면서도 쓰러짐과 습해에 강해 제주 환경에 유리한 것으로 확인됐다. 또 트리티케일 종자 가격은 20kg당 4만원으로, 호밀(20kg당 5만5000원) 보다 27% 저렴하다.

도농기원 관계자는 “트리티케일은 가축 기호성도 높아 수입산 종자를 대체할 수 있을 것으로 본다”면서 “추위에 강해 이탈리안라이그라스 재배가 어려운 고지대에서도 재배가 가능하다”고 말했다.

현재 채종용 실증은 애월·안덕 지역에서 0.4㏊에서 추진 중이다. 수확 후 생육 특성, 종실 수량성, 수확 시기 등을 종합 분석해 채종 적합성을 평가할 계획이다.

실증 품종인 ‘한영’은 11월 상순에 파종하면 이듬해 6월10일쯤 수확할 수 있다. 1월 최저 평균기온 영하 10도 이상인 지역에서도 재배할 수 있다. 특히 육지부는 6월 장마로 안정적 생산이 어려운 반면 제주는 수확기가 약 10일 빠른 덕분에 채종에 적지라는 평가가 있다.

도농기원은 축협과 함께 7㏊ 규모의 사료용 실증시험도 실시 중이다.

도농기원은 오는 5월 현장평가회를 열어 축산농가를 대상으로 트리티케일의 사료적 가치, 재배 특성 등을 안내할 예정이다.

김승남 도농기원 농업연구사는 “트리티케일이 축산농가에 안정적으로 보급·정착될 수 있도록 알리고 종자 생산부터 사료 활용까지 연계된 체계를 구축할 방침”이라고 말했다.