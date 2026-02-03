창간 80주년 경향신문

지드래곤, 첫 중동 공연···두바이 음악 축제 헤드라이너 출격

경향신문

본문 요약

가수 지드래곤이 오는 17일 아랍에미리트 두바이 미디어 시티 앰피시어터에서 열리는 '크레이지 슈퍼 콘서트'에 헤드라이너로 출연한다고 소속사 갤럭시코퍼레이션이 3일 밝혔다.

이번 무대는 지드래곤이 데뷔 이후 처음으로 중동 지역에서 선보이는 공식 공연이라고 갤럭시코퍼레이션이 전했다.

이어 "지드래곤이 중동 시장과 처음으로 직접 호흡하며, 글로벌 행보의 지평을 한 단계 확장하는 전환점이 될 전망"이라고 설명했다.

지드래곤, 첫 중동 공연···두바이 음악 축제 헤드라이너 출격

입력 2026.02.03 11:49

  • 신주영 기자

데뷔 이래 첫 중동 공연

‘크레이지 슈퍼 콘서트’ 헤드라이너

가수 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 지드래곤이 오는 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 미디어 시티 앰피시어터에서 열리는 ‘크레이지 슈퍼 콘서트’(KRAZY SUPER CONCERT)에 헤드라이너로 출연한다고 소속사 갤럭시코퍼레이션이 3일 밝혔다.

이번 무대는 지드래곤이 데뷔 이후 처음으로 중동 지역에서 선보이는 공식 공연이라고 갤럭시코퍼레이션이 전했다. 이어 “지드래곤이 중동 시장과 처음으로 직접 호흡하며, 글로벌 행보의 지평을 한 단계 확장하는 전환점이 될 전망”이라고 설명했다.

‘크레이지 슈퍼 콘서트’는 미국 뉴욕과 로스앤젤레스에서 열린 동명의 글로벌 음악 축제 시리즈로, 중동 지역 개최는 이번 두바이 공연이 처음이다.

공연 주최 측이 공개한 라인업에 따르면 이번 공연에는 지드래곤을 비롯해 김종국, 박재범 등 K팝 가수들이 출연한다.

지드래곤은 오는 6~8일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 데뷔 첫 단독 팬미팅을 연다. 이후 일본과 태국 등에서 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

