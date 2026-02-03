지드래곤, 첫 중동 공연···두바이 음악 축제 헤드라이너 출격

가수 지드래곤이 오는 17일 아랍에미리트 두바이 미디어 시티 앰피시어터에서 열리는 '크레이지 슈퍼 콘서트'에 헤드라이너로 출연한다고 소속사 갤럭시코퍼레이션이 3일 밝혔다.

이번 무대는 지드래곤이 데뷔 이후 처음으로 중동 지역에서 선보이는 공식 공연이라고 갤럭시코퍼레이션이 전했다.

이어 "지드래곤이 중동 시장과 처음으로 직접 호흡하며, 글로벌 행보의 지평을 한 단계 확장하는 전환점이 될 전망"이라고 설명했다.