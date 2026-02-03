창간 80주년 경향신문

현대차 팰리세이드, 역대 최다 판매 기록 달성…“북미 지역에서 특히 인기”

경향신문

본문 요약

현대차는 대형 스포츠유틸리티차 팰리세이드가 지난해 전 세계적으로 21만1215대가 팔려 최대 실적을 달성했다고 3일 밝혔다.

앞서 팰리세이드는 2026 북미 올해의 차에서 유틸리티 부문 '북미 올해의 차'로 선정됐다.

현대차 관계자는 "1회 주유에 1000km 이상 주행할 수 있는 하이브리드 모델이 추가된 2세대 팰리세이드의 신차 효과 덕분에 2018년 11월 팰리세이드 첫 출시 이후 글로벌 시장에서 연간 최다 판매 기록을 새로 쓸 수 있었다"고 말했다.

현대차 팰리세이드, 역대 최다 판매 기록 달성…“북미 지역에서 특히 인기”

입력 2026.02.03 11:55

현대차 팰리세이드. 현대차그룹 제공

현대차 팰리세이드. 현대차그룹 제공

현대차는 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 팰리세이드가 지난해 전 세계적으로 21만1215대가 팔려 최대 실적을 달성했다고 3일 밝혔다.

2018년 출시된 팰리세이드 판매량이 연간 20만대를 넘긴 것은 이번이 처음이다. 전년 판매량(16만5745대)보다 27.4% 증가한 규모다. 지금까지 누적 판매량은 111만9281대에 이른다.

대형 SUV 특유의 넉넉한 실내 공간에다 지난해 나온 2세대 모델 ‘디 올 뉴 팰리세이드’에 추가된 차세대 하이브리드 시스템이 판매 실적을 이끌었다고 현대차는 분석했다.

특히 북미 지역 인기가 두드러졌다.

팰리세이드 하이브리드 모델의 최근 미국 판매 추이를 보면 지난해 9월 113대에서 2470대(10월), 3405대(11월), 3777대(12월)로 늘어나 불과 넉 달 만에 1만대 가까이 팔렸다.

국내에서도 하이브리드 차량이 많이 팔렸다.

하이브리드 모델 판매량(3만8112대)이 가솔린 모델(2만1394대)을 추월한 것으로 나타났다.

미국의 경우 전기차 세액공제 제도가 폐지되면서 충전 부담이 적고 연비 효율이 높은 하이브리드차에 대한 수요가 늘어나고 있다고 현대차는 전했다.

앞서 팰리세이드는 2026 북미 올해의 차(NACTOY)에서 유틸리티 부문 ‘북미 올해의 차’로 선정됐다.

현대차 관계자는 “1회 주유에 1000km 이상 주행할 수 있는 하이브리드 모델이 추가된 2세대 팰리세이드의 신차 효과 덕분에 2018년 11월 팰리세이드 첫 출시 이후 글로벌 시장에서 연간 최다 판매 기록을 새로 쓸 수 있었다”고 말했다.

댓글