본문 요약

설 연휴 기간 매일 110여건의 불이 나고, 점심 이후에 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다.

소방청은 "단독주택 화재 원인 중 가장 비중이 높은 '불씨·불꽃·화원 방치'의 경우 최근 5년 전체 기간보다 설 연휴 기간이 약 1.6배 많다"며 "명절 기간 쓰레기 소각이나 화기 취급 부주의가 화재로 이어지고 있다는 것을 보여준다"고 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "연휴 기간에는 가족들이 모이는 가정 내 화재 발생 비율이 높고, 특히 부주의로 인한 사고가 잦다"며 "음식물 조리나 화기 사용 시 불씨 관리에 각별히 유의하고, 오랜 시간 집을 비울 때는 가스 밸브와 전기 플러그를 꼼꼼히 확인해야 한다"고 말했다.

매년 설 연휴 기간에 매일 117건씩 불 났다···가장 많이 나는 시간대는?

입력 2026.02.03 12:00

수정 2026.02.03 12:04

  • 안광호 기자

소방청 통계시스템 분석···최근 5년간 2689건

사망 27명, 부상 137명···재산 피해 330억원

낮 12시부터 오후 4시 사이에 화재 28.6% 집중

아파트 지하 주차장 화재 현장. 연합뉴스

아파트 지하 주차장 화재 현장. 연합뉴스

설 연휴 기간 매일 110여건의 불이 나고, 점심 이후에 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다.

3일 소방청의 국가화재통계시스템 데이터 분석 결과를 보면, 최근 5년(2021~2025년) 동안 설 연휴 기간(21일) 전국에서 발생한 화재는 2689건으로 집계됐다.

이로 인한 인명피해는 사망 27명, 부상 137명 등 164명이다. 연휴 기간 하루 평균 약 117건(116.9건)의 화재가 발생해 매일 1.2명이 숨지고 6명이 다친 것이다. 같은 기간 재산 피해는 약 330억원에 달했다.

연휴 기간 화재 발생 시간대를 보면, 점심 이후인 낮 12시부터 오후 4시 사이에 가장 많은 770건(28.6%)의 화재가 발생했다. 이어 오후 4시부터 저녁 8시 사이가 572건(21.3%)으로 두 번째로 많았다.

장소별로는 주거시설 화재가 842건으로 전체의 31.3%를 차지했다. 이어 기타 야외(605건, 22.5%), 산업시설(288건, 10.7%) 순으로 화재 발생이 많았다.

주거시설 중에선 단독주택 화재가 506건으로 절반 이상인 60.1%를 차지했다. 아파트 등 공동주택 화재 비율(34.4%)은 평소(전체 기간 평균 45.6%)보다 낮게 나타났다.

단독주택 화재의 주요 원인 중에서는 부주의(277건)가 가장 많았으며, 이 중에서도 ‘불씨·불꽃·화원 방치’로 인한 화재가 79건으로 많았다.

소방청은 “단독주택 화재 원인 중 가장 비중이 높은 ‘불씨·불꽃·화원 방치’의 경우 최근 5년 전체 기간보다 설 연휴 기간이 약 1.6배 많다”며 “명절 기간 쓰레기 소각이나 화기 취급 부주의가 화재로 이어지고 있다는 것을 보여준다”고 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “연휴 기간에는 가족들이 모이는 가정 내 화재 발생 비율이 높고, 특히 부주의로 인한 사고가 잦다”며 “음식물 조리나 화기 사용 시 불씨 관리에 각별히 유의하고, 오랜 시간 집을 비울 때는 가스 밸브와 전기 플러그를 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.

댓글