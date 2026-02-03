창간 80주년 경향신문

부산시, 외국인 거주자 웹 플랫폼 ‘마이부산’ 문 열었다

경향신문

본문 요약

부산시는 부산 거주 외국인을 위한 통합 플랫폼 '마이부산'을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 개편은 흩어진 정보를 외국인이 보다 쉽고 편리하게 이해할 수 있도록 제공하기 위해서다.

마이부산은 외국인이 부산에서 생활하며 가장 많이 찾는 생활정보, 행정, 비자, 의료, 교육, 취업·창업, 정착 지원, 대학 등 주요 생활 정착 정보를 57개 언어로 제공한다.

부산시, 외국인 거주자 웹 플랫폼 '마이부산' 문 열었다

입력 2026.02.03 12:24

  김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산시가 3일 개편한 외국인 거주자 웹 플랫폼 '마이부산'

부산시가 3일 개편한 외국인 거주자 웹 플랫폼 ‘마이부산’

부산시는 부산 거주 외국인을 위한 통합 플랫폼 ‘마이부산’(https://mybusan.kr)을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

‘마이부산’은 2006년부터 뉴스, 생활정보, 교육정보를 발간지로 제공해온 ‘라이프인부산’에 뿌리를 두고 있다. 라이프인부산은 2015년부터 웹페이지로 전환해 운영됐다.

이번 개편은 흩어진 정보를 외국인이 보다 쉽고 편리하게 이해할 수 있도록 제공하기 위해서다. 마이부산은 외국인이 부산에서 생활하며 가장 많이 찾는 생활정보, 행정, 비자, 의료, 교육, 취업·창업, 정착 지원, 대학 등 주요 생활 정착 정보를 57개 언어로 제공한다.

외국인의 정보 접근성을 높이려고 카테고리 구조를 세분화하고 한국어·영어 병기를 강화했다.

외국인 유학생의 원활한 초기 적응과 정착을 지원하려고 스터디인부산(Study in Busan) 카테고리도 신설했다.

박형준 부산시장은 “외국인이 부산에 처음 왔을 때 필요한 정보를 빠르게 한 곳에서 쉽고 편리하게 얻을 수 있는 외국인 통합 플랫폼으로 기능해 주기를 바란다”고 말했다.

