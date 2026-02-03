‘자원봉사’ 국가승인통계 지정·모바일증 발급···“데이터 공신력 확보”

행정안전부는 자원봉사 데이터의 신뢰도를 높이기 위해 자원봉사 현황을 국가승인통계로 지정하고, 자원봉사자 편의를 돕기 위해 모바일 자원봉사증 서비스를 시작한다고 3일 밝혔다.

행안부에 따르면 자원봉사 현황 통계는 자원봉사 참여 규모와 분야 등 전반적인 현황을 파악할 수 있는 핵심 지표다. 보건복지부의 ‘사회복지자원봉사현황’ 통계를 이어받아 통합한 것으로, 6월30일 국가통계포털(kosis.kr)을 통해 처음 공개할 예정이다.

행안부는 “국가승인통계 지정으로 자원봉사 통계는 작성 기준과 절차의 공신력을 확보하게 됐다”며 “앞으로 데이터를 바탕으로 정교한 정책을 수립하고 국민에게 정보를 제공하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다. 국가승인통계는 중앙행정기관 등이 정책 수립·평가 또는 경제·사회 현상 연구 등에 활용하기 위해 국가데이터처장의 승인을 받아 작성하는 통계다.

행안부는 또 지난해 12월29일부터 ‘모바일 자원봉사증’을 운영해 지방정부나 자원봉사센터별로 발급하던 실물 카드의 불편을 없애고 통합된 모바일 환경을 제공하고 있다고 밝혔다.

모바일 자원봉사증은 포털 가입자 누구나 발급받는 일반 자원봉사증과 지방정부별 자원봉사 실적 기준을 충족한 경우에 발급되는 우수 자원봉사증으로 구분된다.

이용자는 ‘1365자원봉사포털’(www.1365.go.kr) 또는 모바일 앱에서 별도의 절차 없이 자신의 자원봉사증을 즉시 확인하고 활용할 수 있다.

행안부는 “지방정부와 자원봉사센터는 개별 시스템 개발 및 카드 발급 비용을 줄일 수 있으며, 현장에서는 자원봉사자 확인 절차가 간소화돼 활동이 더욱 효율적으로 이루어질 전망”이라고 밝혔다.