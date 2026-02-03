“프로포즈 하더니 갑자기 김치 싸대기 때릴 판”…조국혁신당 신장식, 민주당 합당 반대 여론 꼬집어

신장식 조국혁신당 최고위원이 2일 더불어민주당 내에서 혁신당과 합당에 대해 반대 의견이 분출하는 것을 두고 결혼에 빗대 "갑자기 그 동네 시숙, 시어머니, 시누이 이런 분들이 우리한테 와가지고 '너는 자격이 없어, 빨리 그만한다고 해' "라며 "이러다가 물도 끼얹고 김치 싸대기도 때릴 판"이라고 말했다.

신 의원은 최근 정청래 더불어민주당 대표와 조국 혁신당 대표의 합당 관련 '밀약설'에 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 "밀약설에 근거한 음모론, 가짜뉴스에 근거한 잘못된 판단 이런 것 없이 본질에 대해 논의했으면 좋겠다"고 말했다.

신 의원은 민주당을 향해 "조국혁신당과 우호적으로 있으면서 연합 정치를 할 것이냐, 아니면 중도 좌에서부터 중도 우까지를 포괄하는 국민 정당으로서 캐치올 파티가 돼서 가는 것이 한국 정치에도 바람직하냐를 놓고 본질적 이야기를 해주면 좋겠다"고 말했다.