"프로포즈 하더니 갑자기 김치 싸대기 때릴 판"…조국혁신당 신장식, 민주당 합당 반대 여론 꼬집어

본문 요약

신장식 조국혁신당 최고위원이 2일 더불어민주당 내에서 혁신당과 합당에 대해 반대 의견이 분출하는 것을 두고 결혼에 빗대 "갑자기 그 동네 시숙, 시어머니, 시누이 이런 분들이 우리한테 와가지고 '너는 자격이 없어, 빨리 그만한다고 해' "라며 "이러다가 물도 끼얹고 김치 싸대기도 때릴 판"이라고 말했다.

신 의원은 최근 정청래 더불어민주당 대표와 조국 혁신당 대표의 합당 관련 '밀약설'에 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 "밀약설에 근거한 음모론, 가짜뉴스에 근거한 잘못된 판단 이런 것 없이 본질에 대해 논의했으면 좋겠다"고 말했다.

신 의원은 민주당을 향해 "조국혁신당과 우호적으로 있으면서 연합 정치를 할 것이냐, 아니면 중도 좌에서부터 중도 우까지를 포괄하는 국민 정당으로서 캐치올 파티가 돼서 가는 것이 한국 정치에도 바람직하냐를 놓고 본질적 이야기를 해주면 좋겠다"고 말했다.

입력 2026.02.03 13:39

수정 2026.02.03 14:00

입력 2026.02.03 13:39

수정 2026.02.03 14:00

  김한솔 기자

신장식 조국혁신당 최고위원. 연합뉴스

신장식 조국혁신당 최고위원이 2일 더불어민주당 내에서 혁신당과 합당에 대해 반대 의견이 분출하는 것을 두고 결혼에 빗대 “갑자기 그 동네 시숙, 시어머니, 시누이 이런 분들이 우리한테 와가지고 ‘너는 자격이 없어, 빨리 그만한다고 해’ (라고 한다)”라며 “이러다가 물도 끼얹고 김치 싸대기도 때릴 판”이라고 말했다.

신 의원은 전날 MBC <권순표의 뉴스하이킥> 라디오 인터뷰에서 “선거 앞두고 경쟁할 건 경쟁하더라도 썸 탈 생각 정도 하고 있었는데 갑자기 (민주당이) 프로포즈를 했다”며 이같이 말했다.

신 의원은 최근 정청래 더불어민주당 대표와 조국 혁신당 대표의 합당 관련 ‘밀약설’에 대해 “전혀 사실이 아니다”라며 “밀약설에 근거한 음모론, 가짜뉴스에 근거한 잘못된 판단 이런 것 없이 본질에 대해 논의했으면 좋겠다”고 말했다.

신 의원은 민주당을 향해 “조국혁신당과 우호적으로 있으면서 연합 정치를 할 것이냐, 아니면 중도 좌에서부터 중도 우까지를 포괄하는 국민 정당으로서 캐치올 파티가 돼서 가는 것이 한국 정치에도 바람직하냐를 놓고 본질적 이야기를 해주면 좋겠다”고 말했다.

