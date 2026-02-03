[단독]경찰, ‘김현지 부속실장 명예훼손’ 혐의 극우 매체 압수수색

경찰이 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 음모론을 제기한 극우 성향 언론사와 소속 기자에 대한 강제수사에 착수했다.

3일 경향신문 취재 결과 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 서울 마포구 A언론사의 사무실과 이 회사 기자 B씨 등에 대한 강제 수사에 착수한 것으로 확인됐다. 압수물에는 B씨의 휴대전화도 포함된 것으로 전해졌다.

더불어민주당 국민소통위원회는 지난해 10월 “김 실장을 대상으로 허위 사실을 반복 보도했다”며 A사 등을 경찰에 고발했다. 국민소통위는 “A사는 김 실장을 향해 불륜, 혼외자 출산, 국고 남용, 간첩 의혹 등 근거 없는 허위 사실을 유포했다”며 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의가 있다고 주장했다.

A사는 지난 10월 익명의 제보자를 인용해 이재명 대통령과 김 실장이 불륜관계로 의심된다는 취지의 보도 등을 했다.

A사는 B씨가 극우 성향 매체로 알려진 스카이데일리에서 퇴사한 뒤 창간한 매체다. B씨는 현재 A사의 발행인을 맡고 있다.

앞서 경찰은 B씨를 지난 2024년 12·3 불법계엄 때 계엄군이 선거연수원에서 중국인 간첩 99명을 체포했다고 허위보도한 혐의로 지난해 7월 송치하기도 했다.