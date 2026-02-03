일 집권 자민당 총선 출마자 3분의1·유신회는 10명 중 9명 “핵 공유 검토해야”

오는 8일로 예정된 일본 중의원(하원) 선거에 출마한 집권 자민당 의원의 3분의 1인 핵 공유를 검토해야 한다는 의견을 가진 것으로 나타났다. 자민당과 연립정권을 이루고 있는 일본유신회 입후보자는 10명 중 9명꼴로 핵 공유를 검토해야 한다는 입장이었다.

마이니치신문은 총선 출마자 1285명을 대상으로 핵무기 보유와 공유에 대해 설문조사를 실시한 결과 자민당 후보 중 35%, 일본유신회 후보 중 91%가 ‘핵 공유는 검토해야 한다’고 답했다고 3일 보도했다. 응답자는 2일 오후 5시 현재 1192명으로, 응답률은 92.8%로 집계됐다.

핵무기와 관련된 설문의 선택지로는 ‘핵무기를 보유해야 한다’, ‘핵무기는 보유할 필요 없지만 핵 공유는 검토해야 한다’, ‘핵 보유도 핵 공유도 할 필요 없다’ 등 3가지가 제시됐다. 핵 공유란 나토처럼 지역 내에 미국의 전술 핵무기를 두고 최종 사용권한은 미국이 갖는 방식을 의미한다. 한국이나 일본은 미국이 제공하는 확장억제(핵우산)를 통해 핵 위협에 대응하는 방식을 취하고 있다. 일본 정부는 그동안 ‘핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는다’는 비핵 3원칙을 견지해 왔다.

그러나 자민당 내에서도 우익 성향으로 분류되는 다카이치 사나에 총리는 비핵 3원칙 가운데 ‘반입 금지’는 재검토할 필요가 있다는 의견을 가진 것으로 알려져 있다. 그는 취임 후 국회에서 비핵 3원칙의 고수 여부를 질문받고 명확한 답변을 피한 바 있다.

마이니치는 자민당 후보 가운데 45%는 ‘핵 보유도 핵 공유도 할 필요 없다’고 답했다고 전했다. 제1야당인 입헌민주당과 제3야당인 공명당이 창당한 신당 ‘중도개혁연합’ 소속 출마자는 94%가 ‘핵 보유도 핵 공유도 할 필요 없다’고 답했다. 핵무기를 보유해야 한다고 답한 출마자는 극우 성향 참정당의 경우 24%로 나타났고, 자민당은 1%, 유신회는 2% 등이었다.

마이니치는 자민당보다 더 우익 성향의 정당인 “일본유신회가 총선 공약에 ‘핵 공유 논의 시작’을 명시했다”며 “여당이 총선에서 승리하면 3대 안보 문서 개정과 맞물려 비핵 3원칙의 재검토도 논의될 가능성이 있다”고 전했다.