경찰, 김병기 차남 ‘취업 청탁’ 의혹 빗썸 관계자 2명 소환···4일 참고인 조사

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 차남 취업 청탁 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 차남이 취업했던 가상화폐 거래소 업체 빗썸의 관계자 2명에게 소환조사를 통보한 것으로 확인됐다.

3일 경향신문 취재를 종합하면, 김 의원을 둘러싼 의혹을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 4일 빗썸 임원 등 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 경찰은 이들을 불러 실제로 김 의원이 빗썸 측에 차남 취업을 청탁했는지 여부 등을 물을 것으로 전해졌다.

김 의원은 2024년 11월 빗썸 대표 등과 저녁식사를 하며 차남의 취업을 청탁했다는 의혹을 받고 있다. 김 의원 차남은 이 회동 2개월 뒤인 지난해 1월부터 6개월간 빗썸에서 일했다.

경향신문은 앞서 김 의원이 차남의 취업 대가로 빗썸 경쟁사이자 업계 1위 업체인 두나무를 국회에서 공격한 정황을 보도했다. 김 의원은 지난해 2월 국회 정무위원회 전체회의에서 두나무를 겨냥해 “특정 거래소의 독과점이 가장 큰 문제”라고 지적했는데, 김 의원과 빗썸 측과의 회동 직후 ‘두나무를 공격해야 한다’는 김 의원 지시가 있었다고 김 의원의 전직 보좌진이 주장했다. 이런 사실이 경향신문 보도로 알려진 뒤 김 의원이 빗썸이 아닌 두나무에도 차남 취업을 청탁하려 했다는 의혹이 제기되며 의구심은 더 커졌다.

경찰은 김 의원 차남의 숭실대 ‘특혜 편입’과 중소기업 특혜 취업 의혹 등도 함께 수사 중이다. 경찰은 최근 김 의원 차남이 재직했던 중소기업 등 관련 업체 3곳을 압수수색했다. 이 중소기업 대표는 참고인 신분으로 경찰 조사를 받은 뒤 최근 피의자 신분으로 전환된 상태다. 경찰은 숭실대로부터는 입시 관련 자료를 임의제출 받아 분석하고, 최근 당시 숭실대 총장을 참고인으로 불러 조사를 벌였다.