창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 차남 ‘취업 청탁’ 의혹 빗썸 관계자 2명 소환···4일 참고인 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김병기 무소속 의원의 차남 취업 청탁 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 차남이 취업했던 가상화폐 거래소 업체 빗썸의 관계자 2명에게 소환조사를 통보한 것으로 확인됐다.

경찰은 이들을 불러 실제로 김 의원이 빗썸 측에 차남 취업을 청탁했는지 여부 등을 물을 것으로 전해졌다.

김 의원은 2024년 11월 빗썸 대표 등과 저녁식사를 하며 차남의 취업을 청탁했다는 의혹을 받고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 김병기 차남 ‘취업 청탁’ 의혹 빗썸 관계자 2명 소환···4일 참고인 조사

입력 2026.02.03 14:10

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김병기 무소속 의원이 지난 1월19일 국회 소통관에서 더불어민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속 의원이 지난 1월19일 국회 소통관에서 더불어민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 차남 취업 청탁 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 차남이 취업했던 가상화폐 거래소 업체 빗썸의 관계자 2명에게 소환조사를 통보한 것으로 확인됐다.

3일 경향신문 취재를 종합하면, 김 의원을 둘러싼 의혹을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 4일 빗썸 임원 등 관계자 2명을 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 경찰은 이들을 불러 실제로 김 의원이 빗썸 측에 차남 취업을 청탁했는지 여부 등을 물을 것으로 전해졌다.

김 의원은 2024년 11월 빗썸 대표 등과 저녁식사를 하며 차남의 취업을 청탁했다는 의혹을 받고 있다. 김 의원 차남은 이 회동 2개월 뒤인 지난해 1월부터 6개월간 빗썸에서 일했다.

경향신문은 앞서 김 의원이 차남의 취업 대가로 빗썸 경쟁사이자 업계 1위 업체인 두나무를 국회에서 공격한 정황을 보도했다. 김 의원은 지난해 2월 국회 정무위원회 전체회의에서 두나무를 겨냥해 “특정 거래소의 독과점이 가장 큰 문제”라고 지적했는데, 김 의원과 빗썸 측과의 회동 직후 ‘두나무를 공격해야 한다’는 김 의원 지시가 있었다고 김 의원의 전직 보좌진이 주장했다. 이런 사실이 경향신문 보도로 알려진 뒤 김 의원이 빗썸이 아닌 두나무에도 차남 취업을 청탁하려 했다는 의혹이 제기되며 의구심은 더 커졌다.

[단독]“김병기, 차남 빗썸 취업 청탁 대가로 경쟁사 두나무 문제 지적” 전 보좌진 폭로

김병기 더불어민주당 원내대표가 가상화폐 거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁하고 그 대가로 국회에서 빗썸의 경쟁사인 업비트(두나무)의 문제를 지적했다는 주장이 나왔다. 당시 김 원내대표는 금융기관을 피감기관으로 하는 국회 정무위원회 소속이라 이해충돌·부정청탁 등 논란이 제기된다. 김 원내대표의 전 보좌진 A씨는 23일 경향신문과 만나 “김 원내대표가 원래...

https://www.khan.co.kr/article/202512281747001

경찰은 김 의원 차남의 숭실대 ‘특혜 편입’과 중소기업 특혜 취업 의혹 등도 함께 수사 중이다. 경찰은 최근 김 의원 차남이 재직했던 중소기업 등 관련 업체 3곳을 압수수색했다. 이 중소기업 대표는 참고인 신분으로 경찰 조사를 받은 뒤 최근 피의자 신분으로 전환된 상태다. 경찰은 숭실대로부터는 입시 관련 자료를 임의제출 받아 분석하고, 최근 당시 숭실대 총장을 참고인으로 불러 조사를 벌였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글