서울 서대문구가 서대문자연사박물관에서 체험형 강좌인 ‘찰칵, 천체사진으로 담는 우주 개기월식 편’을 진행한다고 3일 밝혔다.

구는 오는 3월 3일 나타날 예정인 개기월식을 앞두고 관측과 천체사진에 관심 있는 중고교생과 성인을 대상으로 강좌를 준비했다.

참가자들은 개기월식의 생성 원리 및 관측 포인트와 스마트폰 등을 활용한 촬영 방법을 배울 수 있다. 이를 통해 월식이 진행되는 과정을 이해하고 촬영 설정값에 따라 달라지는 달의 변화를 비교하며 개기월식 관측을 준비할 수 있다고 구는 설명했다.

강좌는 이번 개기월식 편 외에도 스마트폰을 활용한 기초 과정부터 카메라와 천체망원경을 활용한 심화 과정까지 단계적으로 운영될 예정이다.

강좌 모집 인원은 10명 내외로 희망자는 박물관 홈페이지에서 오는 9일 오전 11시부터 선착순으로 신청을 받는다. 수강료는 만원으로 오는 24일 오후 7시 30분부터 9시까지 박물관 시청각실과 야외에서 강의와 실습이 진행된다. 구는 향후 참가자들의 촬영 결과물을 모아 소규모 전시회도 열 계획이다.

이성헌 서대문구청장은 “앞으로도 직접 보고 찍으며 기록하는 시민 참여형 천문 교육프로그램을 지속해서 운영하겠다”고 말했다.