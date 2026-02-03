창간 80주년 경향신문

경남도민, 행정통합 결정은 주민투표로···시기는 지방선거 이후 ‘선호’

경향신문

본문 요약

경남도민들은 부산·경남 행정통합은 주민투표로 결정하고 통합단체장 선출 시기는 지방선거 이후로 완성도 높은 행정통합을 바라는 것으로 나타났다.

경남도는 최근 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 부산·경남 행정통합 필요성, 행정통합 결정 방식, 통합단체장 선출이기를 묻는 여론조사에서 이같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

응답 도민 75.7%는 바람직한 행정통합 결정 방식으로 주민투표를 꼽았다.

경남도민, 행정통합 결정은 주민투표로···시기는 지방선거 이후 ‘선호’

입력 2026.02.03 14:23

  • 김정훈 기자

3일 경남도청 프레스센터에서 가진 부산·경남 행정통합 관련 경남도민 여론조사 결과 발표. 경남도 제공

3일 경남도청 프레스센터에서 가진 부산·경남 행정통합 관련 경남도민 여론조사 결과 발표. 경남도 제공

경남도민들은 부산·경남 행정통합은 주민투표로 결정하고 통합단체장 선출 시기는 지방선거 이후로 완성도 높은 행정통합을 바라는 것으로 나타났다.

경남도는 최근 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 부산·경남 행정통합 필요성, 행정통합 결정 방식, 통합단체장 선출이기를 묻는 여론조사에서 이같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

응답 도민 75.7%는 바람직한 행정통합 결정 방식으로 주민투표를 꼽았다. 지방의회 의결은 12.7%에 불과했다.

부산·경남 통합단체장 선출 시기를 묻는 설문에 대상자 53.1%는 총선이 있는 2028년 또는 다음 지방선거를 하는 2030년을 선택했다. 올해 6월 지방선거를 거쳐 통합해야 한다는 응답은 30.1%에 머물렀다.

부산·경남 행정통합 필요성 질문에는 54.8%가 찬성해 지난해 12월 부산경남행정통합공론화위가 두 지역민 4047명을 대상으로 한 여론조사 때 나온 찬성 53.6%와 비슷했다.

경남도는 이번 여론조사 결과가 주민투표를 통한 통합, 속도보다 지방정부 수준의 완전한 자치권을 확보하는 완성도 있는 통합을 선호하고 있는 것으로 조사됐다고 설명했다.

이번 여론조사는 도가 행정통합 과정에서 도민 의견을 적극적으로 반영하고자 시행했다.

리얼미터는 지난 1월 16일부터 17일 사이 18세 이상 남녀 도민 1203명을 대상으로 유·무선 임의걸기 자동응답전화(60%)·무선패널(40%) 방식으로 여론조사를 했다.

표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.8% 포인트, 응답률은 2.3%다.

