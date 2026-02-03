강제 이름 변경 ‘케네디센터’, 트럼프 돌연 폐쇄···직원들 “트럼프 SNS 한 시간 뒤 통보”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 수도 워싱턴의 대표 문화예술 공연장인 케네디센터를 임시 폐쇄하겠다고 급작스럽게 밝히면서 정치권과 직원들 사이에서 혼란이 이어지고 있다.

AP통신은 2일(현지시간) 트럼프 대통령이 백악관에서 열린 기자회견에서 “(케네디센터의) 건물을 허물지는 않고 구조물과 대리석 일부를 계속 쓸 것”이라며 “새 건물이 개장하면 완전히 새롭고 아름다울 것”이라 말했다고 전했다.

트럼프 대통령은 전날 SNS 트루스소셜을 통해 “케네디센터는 미국 건국 250주년을 기념해 오는 7월4일 폐쇄된다”며 “공사, 재정비 및 완전 재건축을 위해 일시적으로 폐쇄되더라도 케네디센터는 세계 최고 수준의 공연 예술 시설이 될 수 있다고 판단했다”고 밝혔다.

케네디센터 직원들은 트럼프 대통령이 폐쇄 관련 게시글을 올리고 한 시간 후에야 공식적인 통보를 받았다고 워싱턴포스트(WP)는 전했다. 리처드 그레넬 케네디센터 사무국장은 직원들에게 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물을 공유하며 “대부분의 운영을 일시적으로 중단할 계획인 만큼 많은 의문이 생길 것임을 알고 있다. 며칠 내로 인력 및 운영 변경 사항에 대한 추가 정보를 제공하겠다”고 밝혔다.

한 관계자는 “건물이 무너질 것 같거나 사용 금지된 상태도 아니고, 공연을 위해 일부를 개방하면서 수리를 진행할 수 없는 이유도 없다”며 “‘리모델링’이라는 명목으로 2년간 문을 닫게 하는 동기가 의문스럽다”고 WP에 말했다. 케네디센터 오페라하우스의 오케스트라 소속 음악가들을 대표하는 노조 관계자는 폐쇄에 대한 사전 통보를 전혀 받지 못했다며 “상황이 재앙적이라고 느낀다”고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령이 케네디센터의 이름을 ‘트럼프-케네디센터’로 변경한다고 밝히며 논란은 시작됐다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 취임 후 ‘문화전쟁’의 일환으로 케네디센터의 기존 이사진을 해임하고 자신이 직접 이사장을 맡았다. 이후 예술가들이 트럼프 대통령에 항의하는 의미로 케네디센터에서의 공연을 거부하는 일이 벌어지기도 했다.

트럼프 대통령은 2기 취임 이후 케네디센터뿐만 아니라 워싱턴의 주요 건물 및 구조물에 자신의 흔적을 남기기 위한 시도를 이어가고 있다. 트럼프 대통령은 백악관 내 대형연회장 증축을 추진해 이스트윙을 허물었다. 이 과정에서 절차적 요건을 갖추지 않았다는 비판이 쏟아지기도 했다. 지난달 31일에는 국방부와 백악관을 연결하는 알링턴 메모리얼 다리에 개선문을 준공하겠다는 계획을 발표했다.

민주당 소속 의원들은 트럼프 대통령의 케네디센터 폐쇄 결정을 강력하게 비판하고 나섰다. 셸던 화이트하우스 상원의원은 “트럼프 대통령이 워싱턴을 파괴하는 행보를 이어가면서 미국의 위대한 문화 기관 중 하나를 목표로 삼고 있다”며 “그가 성공한다면, 이는 케네디센터를 자신의 친구들과 정치적 동맹을 위한 사교 클럽으로 장악하고 모든 변덕을 만족시켜줄 지도부를 임명하는 조치 때문일 것”이라고 밝혔다.