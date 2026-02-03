광주 관문 송정역 앞 ‘20년 방치 유흥가’…광산구, 본격 정비 착수

한때 성매매 집결지, 문 닫은 업소 밀집 “광주 방문하는 외지인에 나쁜 첫인상” 2029년까지 66억원 들여 철거·정비

호남 최대 도시 광주의 관문인 광산구 광주송정역 건너편 골목에는 ‘황실’ ‘여명’ ‘아마존’ ‘올림픽’ 따위의 낡은 간판을 단 가게들이 즐비하다. ‘맥주·양주’라고 쓰인 색색의 간판은 한때 이곳이 유흥업소 밀집지였다는 것을 보여준다.

호남선 KTX 개통 이후 광주송정역은 하루 최대 2만여명이 이용하는 교통 요충지가 됐다. 하지만 인근 ‘성매매 집결지’ 골목이 20여년째 방치되면서 광주를 찾는 많은 사람이 눈살을 찌푸려 왔다.

광주 광산구는 3일 “광주송정역 맞은편에 방치된 유흥업소 밀집 지역을 정비하는 사업을 본격적으로 추진한다”고 밝혔다. 광주송정역은 2014년 호남선 KTX 개통 이후 광주의 관문 역이 됐다.

광주에서 서울을 오가는 KTX와 SRT를 타려면 광주송정역을 이용해야 한다. 고속열차가 정차하면서 광주송정역 일일 이용객은 20여년 만에 15배 정도 증가했다. 2004년 953명이었던 이용객은 2025년에는 1만4000여명을 넘어섰다. 주말에는 이용객이 2만여명에 달한다.

광주송정역은 비약적으로 성장했지만 역 주변은 20여년 동안 방치된 건물들이 많다. 특히 맞은편 유흥업소 밀집 지역은 광주를 찾는 외지인들에게 좋지 않은 인상을 남겨왔다.

이곳은 한때 ‘성매매 집결지’ 였다. 2000년대 초까지만 해도 골목을 중심으로 유흥업소 간판을 단 업소 수십 곳이 성업했다. 하지만 2004년 성매매특볍법이 시행되고 2005년 화재 참사로 20대 성매매 여성 2명이 숨지면서 쇠락하기 시작했다.

업주들은 유흥업소를 닫았지만 낡은 건물을 그대로 방치했다. 골목에는 쓰레기가 쌓였고 범죄 발생 우려 등으로 시민들의 통행도 뜸해졌다. 더는 방치할 수 없다고 판단한 광산구는 이곳을 정비해 시민 모두가 이용할 수 있는 공간으로 만들기로 했다.

구는 2029년 12월까지 66억원을 투입해 장기간 방치된 유흥업소 건물 11개 동을 철거한다. 대신 이곳에 900㎡ 크기의 주차장과 585㎡의 쉼터를 조성하기로 했다. 주차장과 쉼터는 청년과 지역 상인들이 이용할 수 있는 열린 공간과 공연장 등으로 활용된다.

박병규 광산구청장은 “광주를 찾은 방문객들의 눈살을 찌푸리게 하는 광주송정역 일대 정비 사업은 더 미룰 수 없는 과제”라며 “시민이 머물고 싶은 곳, 역동적이고 활력 넘치는 명소로 탈바꿈시키겠다”라고 말했다.