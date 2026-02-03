광양만권 철강 생산·수출 감소 등 ‘4중고’···전남도, 위기 대응 848억원 지원

전남 광양지역 철강 생산액은 2025년 3분기 기준 4조 2997억원으로 전년 동기 대비 9.2% 줄었으며, 수출액 또한 1조 8680억원으로 10.1% 감소했다. 고용 지표 역시 악화해 2.2% 수준이던 실업률이 3%대 중반으로 상승하고, 소규모 상가 공실률이 12.9%까지 치솟았다. 국내 최대 규모인 철강 산업의 위기가 지역 실물경제 전반으로 확산되는 양상이다.

이 같은 ‘구조적 위기’에 대응하기 위해 전남도가 내년도 예산 848억원을 투입하는 등 특단의 대책 마련에 나섰다.

전남도는 “지난 2일 광양만권 소재부품 지식산업센터에서 ‘철강산업 위기대응 전략 수립 연구용역’ 최종 결과 보고회를 열고 대응 방향을 확정했다”고 3일 밝혔다. 참석자들은 현재 위기가 건설경기 침체, 미국발 고율 관세, 저가 수입산 유입, 전기요금 인상 등 ‘4중고’가 겹친 구조적 단계라고 진단했다.

이에 따라 도는 내년 총 848억원을 투입해 금융·기업·고용 3대 분야를 집중적으로 지원하기로 했다. 우선 유동성 위기 해소를 위해 철강 연관 중소·중견기업 95개사를 대상으로 업체당 최대 15억원 융자에 대해 1.5~3.0%의 이자 차액을 보전한다. 경영난을 겪는 기업에는 10억원 이내의 긴급 경영안정자금을 투입하고, 소상공인에게도 최대 7000만원의 대출과 특례 보증을 지원한다.

기업 경쟁력 제고를 위해서는 광양·순천 지역 140여개 철강 기업에 공정 개선과 인력 양성 등 현장 맞춤형 프로그램을 제공한다. 고용 안전망도 강화한다. 재직자 3000명에게 1인당 40만원의 건강복지비를 지급하고, 고용 둔화 업종 신규 취업자에게는 150만원의 성공수당을 지원한다. 지역 소비 진작 차원에서 200억원 규모의 광양사랑상품권을 발행하고, 소상공인 9000곳에 공공요금을 지원해 민생 안정을 도모할 방침이다.

특히 도는 단기 위기 극복을 넘어, 중장기적으로 저탄소·고부가 철강 수요 확대에 발맞춘 산업 구조 고도화와 기술 경쟁력 확보를 통해 친환경·첨단 철강산업 생태계를 구축할 계획이다. 광양시는 지난 1월 23일 고용노동부에 ‘고용위기 선제대응 지역’ 지정을 신청했다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “이번 위기는 산업 구조의 근본적 전환을 요구하는 중대한 국면”이라며 “기업과 근로자, 지역경제를 유기적으로 연결해 현장에서 체감할 속도감 있는 대응책을 추진하겠다”고 말했다.