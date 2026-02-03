창간 80주년 경향신문

롯데백화점 소공동 본점 “외국인 고객 매출 쑥~”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 소공동 롯데백화점 본점이 명동의 K-대표 백화점으로 자리잡고 있다.

롯데백화점은 지난해 롯데백화점 본점의 외국인 고객 매출이 전년 대비 40% 증가했다고 3일 밝혔다.

롯데백화점에 따르면 최근 3년간 외국인 고객 매출이 연평균 35% 성장하는 등 지난해 기준 외국인 고객 비중이 전체 매출의 25%가량 늘었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

롯데백화점 소공동 본점 “외국인 고객 매출 쑥~”

입력 2026.02.03 15:01

수정 2026.02.03 16:57

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데백화점 소공동 본점. 롯데백화점 제공

롯데백화점 소공동 본점. 롯데백화점 제공

서울 소공동 롯데백화점 본점이 명동의 K-대표 백화점으로 자리잡고 있다.

롯데백화점은 지난해 롯데백화점 본점의 외국인 고객 매출이 전년 대비 40% 증가했다고 3일 밝혔다.

롯데백화점에 따르면 최근 3년간 외국인 고객 매출이 연평균 35% 성장했고, 지난해 기준 외국인 고객 비중은 전체 매출의 25%가량 차지했다.

외국인 고객의 국적도 다변화했다. 2020년 7% 수준이던 미국·유럽 국적 고객 비중이 지난해에는 14%로 2배 늘었다. 같은 기간 동남아 국적 고객 비중은 5.5%에서 15%까지 증가했다.

롯데백화점은 이에 따라 지난해 12월 본점 외국인 고객을 위한 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’를 선보였다. 전국 백화점이 아닌 소공동 본점 방문 외국인을 대상으로 선보인 오프라인 전용 멤버십이지만 출시 약 2개월 만에 카드 발급 건수가 2만5000건을 돌파할 정도로 인기를 끌고 있다.

투어리스트 맴버십 카드는 롯데 계열사 쇼핑 혜택과 교통카드 기능을 결합한 것이 특징이다. 롯데백화점 본점 5% 할인은 물론 롯데면세점·세븐일레븐 10% 할인, 롯데마트 7% 할인 혜택에 엘포인트 적립 및 사용도 가능하다. 롯데월드타워, 남산, 경복궁을 자개로 표현한 감각적인 카드 디자인은 글로벌 SNS를 통해 ‘K굿즈’로 입소문이 났다.

롯데백화점은 명동 지역 뷰티 업계와의 협업을 통해 외국인 고객 대상 마케팅을 한층 정교화할 계획이다. 외국인 고객 대상 상시 혜택도 강화한다. 본점 전 매장에 약 400대의 즉시 환급기를 설치해 결제 후 매장에서 바로 세금 환급이 가능한 ‘원스톱’ 쇼핑 환경을 구축하는 것이 대표적이다.

롯데백화점 관계자는 “본점은 국내 최대 관광특구인 명동 상권을 대표하는 백화점이자 외국인 관광객이 반드시 찾는 쇼핑 명소로 자리매김하고 있다”며 “쇼핑을 넘어 문화·관광 전반에서 K콘텐츠를 경험할 수 있도록 고객 편의와 혜택을 지속 확대해 국내 최대 복합 쇼핑타운으로서의 위상을 공고히 할 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글