전세 9% 줄고 월세 6% 늘었다…‘월세화’ 가속

지난해 전국 아파트와 연립·다세대, 오피스텔 등에서 전세 거래가 1년새 9%가량 줄고 월세 거래는 6% 늘었다.

부동산 정보 플랫폼 다방이 3일 국토교통부 실거래가 데이터를 분석한 결과 지난해 전국 주택(아파트, 연립·다세대)·오피스텔 전월세 거래량은 167만1503건으로 전년(169만2270건)보다 1.2% 감소했다.

지난해 전세 거래량은 84만5393건으로 전년(77만2604건)보다 8.6% 감소했다. 같은 기간 월세 거래량은 84만6877건에서 89만8898건으로 6.1% 늘었다.

전국 전월세 거래의 절반 이상이 서울·경기 지역에서 이뤄졌다. 지난해 서울·경기 지역의 전월세 거래량은 102만4376건으로, 전체의 61.3%에 달했다.

서울·경기의 전세 거래는 지난해 47만8731건으로 전년(51만5354건)보다 7.1% 감소했고, 반면 월세 거래는 54만5645건으로 전년(51만4562건)보다 6% 증가했다.

주택 유형별로 보면, 비아파트 시장에서 전세 거래 감소가 두드러졌다. 서울·경기 지역 연립·다세대 전세 거래량은 지난해 7만7933건으로 전년(9만8545건) 대비 20.9% 급감했고, 같은 기간 오피스텔도 5만4414건에서 4만7990건으로 11.8% 감소했다. 아파트 전세 거래량도 36만2395건에서 35만2808건으로 2.6% 줄었다.

이에 따라 임대차 거래에서 월세 거래가 차지하는 비중도 일제히 확대했다. 서울·경기 지역 분석 결과, 월세 거래 비중이 가장 높은 주택 유형은 오피스텔(73.2%)이었으며 이어 연립·다세대(60.8%), 아파트(45.4%) 순이었다. 이는 전년 대비 각각 5.6%포인트, 6.4%포인트, 1.6%포인트 상승한 수치다.

이에 반해 전세 거래 비중은 아파트(54.6%), 연립·다세대(39.2%), 오피스텔(26.8%) 순으로 높았다. 전년 대비 각각 1.6%포인트, 6.4%포인트, 5.6%포인트 하락했다.

다방은 “지난해 서울·경기를 중심으로 전세 거래는 축소되고 월세 거래가 확대되는 현상이 뚜렷하게 나타났다”며 “전세 대출 관리 강화와 토지거래허가구역 확대 등의 정책이 임대차 시장의 월세 비중 확대에 영향을 준 것으로 보인다”고 설명했다.