중국, 전기차 기계식 문손잡이 의무화…세계 첫 안전 규정 마련

전자식 손잡이 금지 …내년 1월 시행 전기차 안전 규제 선도적 역할 평가

중국이 화재나 사고 시 고장 위험을 막기 위해 전기차 문에 기계식 손잡이를 의무적으로 설치하도록 하는 규제를 세계에서 처음 마련했다.

중국 공업정보화부는 2일 중국에서 판매되는 전기차에 적용되는 강화된 안전 규정을 발표했다. 규정에 따르면 중국 내 모든 전기 차량은 기계식 문손잡이를 비롯해 차량 안팎에 잠금 해제 장치를 의무적으로 갖춰야 한다. 은폐형 전자식 문손잡이는 금지된다.

규정은 잠금 해제 장치의 구체적 기준도 마련했다. 문 바깥쪽 손잡이는 가로 6㎝, 세로 2㎝, 높이 2.5㎝의 오목한 공간을 두도록 했다. 차량 내부에는 문을 여는 방법을 나타내는 최소 1㎝ x 0.7㎝ 크기의 표지가 있어야 한다.

규정은 내년 1월 1일부터 효력을 발휘한다. 현재 중국 당국의 승인을 받고 출시를 앞둔 차량은 2029년 1월까지 디자인을 바꿔야 한다.

은폐형 전자식 문손잡이는 테슬라가 처음 도입한 디자인이다. 차량 문을 매끈하게 만들어 미관상 깔끔하다는 장점이 있어 전기차, 하이브리드카 등에 널리 사용된다. 차이나데일리에 따르면 중국에서 가장 많이 팔리는 차량 100대 가운데 약 60%가 은폐형 전자식 문손잡이를 사용한다.

하지만 화재나 사고 시 전자식 문손잡이 고장으로 운전자나 탑승객이 차량에 갇혀 사망하는 사고가 발생해 안전 문제가 제기돼 왔다. 중국 당국은 2024년 7월부터 전기차 문손잡이 규제 마련을 검토했다. 샤오미 전기차 화재 사고를 비롯해 지난해 중국에서 최소 두 건 이상 발생한 전기차 사망사고는 규제에 관한 관심에 불을 지폈다.

미국 도로교통안전국 내 결함조사국도 지난해 9월 테슬라의 모델3을 대상으로 조사에 착수했으며, 유엔 유럽경제위원회(UNECE) 산하 자동차기술기준조화포럼도 관련 규제를 논의하고 있다.

중국에서 최초로 규제가 마련된 것은 중국이 세계 안전기준을 선도하는 위치에 올랐음을 보여준다는 평가가 나왔다.

상하이에 있는 컨설팅 업체 오토 모빌리티 창립자 빌 루소는 “중국은 첨단 기술 상용화에 앞서 있기 때문에 규제 기준을 설정하는 데 있어서도 세계 다른 국가들을 앞서 나가는 데 큰 역할을 할 것”이라고 블룸버그통신에 말했다.