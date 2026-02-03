창간 80주년 경향신문

신한금융, 청년·지방 창업 전 과정 지원한다

경향신문

신한금융그룹은 3일 청년과 지역의 지속 가능한 창업 생태계를 조성하기 위한 지원에 나선다고 밝혔다.

신한금융은 '청년·지방 창업 전 주기 복합 지원 체계'를 통해 아이디어 발굴부터 창업, 성장, 글로벌 진출까지 전 과정을 단계적으로 지원한다.

아이디어 발굴·창업 지원 단계에는 청년과 지방 창업 인재의 시장 진입을 돕는다.

신한금융, 청년·지방 창업 전 과정 지원한다

입력 2026.02.03 15:05

  • 배재흥 기자

신한금융 청년·지방 창업 전 주기 복합 지원 체계. 신한금융 제공

신한금융그룹은 3일 청년과 지역의 지속 가능한 창업 생태계를 조성하기 위한 지원에 나선다고 밝혔다.

신한금융은 ‘청년·지방 창업 전 주기 복합 지원 체계’를 통해 아이디어 발굴부터 창업, 성장, 글로벌 진출까지 전 과정을 단계적으로 지원한다.

아이디어 발굴·창업 지원 단계에는 청년과 지방 창업 인재의 시장 진입을 돕는다. 신한금융희망재단은 정부의 ‘모두의 창업 프로젝트’에서 우수한 아이디어를 제안한 참여자에게 활동비 등을 지원한다.

창업 초기 단계에선 청년과 지방 창업 기업의 사업화를 지원한다. 신한금융은 총 1000억원 규모 민간 벤처모펀드를 조성하기 위해 그룹사 자금을 신규 출자할 계획이다.

이후 성장 단계에는 신한은행과 신한캐피탈 등이 신규 대출과 투자, 컨설팅을 제공하고 세계 시장 진출도 돕는다.

진옥동 신한금융 회장은 “이번 프로젝트는 그룹의 ‘생산적 금융’ 기조를 청년과 지역 현장에서 구현하는 실행의 출발점”이라며 “초기 단계부터 성장을 함께하는 진정한 파트너가 되겠다”고 말했다.

