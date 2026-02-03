오늘의 인사-통일부, 국토부, 성평등가족부, 농촌진흥청 외

■통일부 ◇고위공무원 인사발령 △사회문화협력국장 강연서
■국토교통부 ◇국장급 전보 △가덕도신공항건립추진단장 김태오
■성평등가족부 ◇부이사관 승진 △디지털성범죄방지과장 노현서 △청소년자립지원과장 김영옥 △가족정책과장 이윤아
■농촌진흥청 ◇과장급 승진 △기술융합전략과장 김민영 △국제기술협력과장 김민경 △국립농업과학원 농촌환경안전과장 김경수 △〃 기후변화대응과장 김이현 △〃 농업미생물과장 한상현 △〃 식물병방제과장 강미형 △〃 밭농업기계과장 김병갑 △국립식량과학원 간척지농업연구센터장 허승오 △〃 고령지농업연구소장 조광수 △국립원예특작과학원 기획조정과장 김옥태 △국립원예특작과학원 감귤연구센터장 강석범 △국립원예특작과학원 특용작물육종과장 김영창 △국립원예특작과학원 버섯과장 노형준 △국립축산과학원 가축정밀영양과장 이성대 △국립축산과학원 양돈과장 김시동 ◇과장급 전보 △국외농업기술과장 이경희 △국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소장 문규철 △혁신행정법무담당관 정강호 △연구개발과장 김지성 △기술보급과장 장기창 △농촌자원과장 박수선 △국립농업과학원 기술지원과장 장선화 △〃 수확후관리공학과장 임종국 △〃 농업유전자원센터장 고종철 △국립식량과학원 발효가공식품과장 김상범 △〃 푸드테크소재과장 송진 △국립원예특작과학원 원예특작환경과장 이세원 △국립원예특작과학원 저장유통과장 손재용 △국립원예특작과학원 화훼기초기반과장 유은하 △국립원예특작과학원 배연구센터장 전지혜 △국립원예특작과학원 특용작물이용과장 김진숙 △국립축산과학원 기술지원과장 최소영 △국립축산과학원 동물바이오유전체과장 이경태
■한국인터넷진흥원 ◇본부장급 보임 △경영기획본부장 이동근 △AI보안산업본부장 오진영 △디지털위협대응본부장 박용규 △디지털위협예방본부장 이용필 △개인정보본부장 황보성 △디지털기반본부장 신대규 ◇단장급 보임 △안전경영단장 신한철 △AI보안정책단장 이익섭 △AI보안산업단장 안인회 △위협분석단장 김광연 △지역정보보호단장 박진완 △개인정보정책단장 임채태 △AI데이터안전활용단장 오동환 △마이데이터추진센터장 김종표 △디지털신뢰단장 나은아 △이용자보호단장 허해녕 ◇팀장급 보임 △인사팀장 안정은 △안전보건팀장 김병섭 △AI보안정책팀장 오주형 △정보보호공시제도팀장 김성훈 △양자암호기술팀장 김준섭 △최정예보안리더양성팀장 김지호 △상황관제팀장 김세권 △AI탐지대응팀장 이규생 △AI취약점대응팀장 류시내 △AI종합분석팀장 김은성 △포렌식분석2팀장 김홍기 △포렌식분석3팀장 김대식 △스미싱대응팀장 김정주 △랜섬웨어대응팀장 김기문 △ISMS인증팀장 장승재 △클라우드인증팀장 강동완 △AI중소기업정보보호팀장 배한철 △지역AX산업보안팀장 서민석 △유출조사팀장 손기종 △침해신고상담팀장 양지웅 △데이터안전활용팀장 이상걸 △AI데이터정책팀(TF)장 박상준 △AI스팸정책팀장 강동우 △스팸조사팀장 서혜정 △위치정보팀장 박민정 △인터넷주소기술팀장 민현우
■뉴시스 ◇승진 △전무 박상권 △편집국장 이진우 △금융증권부장 김형섭(직대) △건설부동산부장 강세훈(직대)
■비즈니스포스트 △광고국장 강상원
■뉴스워치 △마케팅국장 최성찬