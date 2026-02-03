창간 80주년 경향신문

[속보]시흥 SPC삼립 시화공장서 큰 불···3명 연기 흡입으로 병원 이송

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경기 시흥 SPC 삼립 시화공장에서 큰 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다.

경기도소방재난본부는 3일 오후 3시쯤 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생했다는 내용의 신고가 접수됐다고 밝혔다.

신고를 접수한 소방은 오후 3시 6분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 70여명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]시흥 SPC삼립 시화공장서 큰 불···3명 연기 흡입으로 병원 이송

입력 2026.02.03 15:24

수정 2026.02.03 17:10

펼치기/접기
  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

시흥 SPC 삼립 시화공장 화재 현장의 모습. 독자 제공

시흥 SPC 삼립 시화공장 화재 현장의 모습. 독자 제공

경기 시흥 SPC 삼립 시화공장에서 큰 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다.

경기도소방재난본부는 3일 오후 2시 29분쯤 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생했다는 내용의 신고가 접수됐다고 밝혔다.

화재는 생산동 내 식빵 생산라인에서 발생한 것으로 파악됐다. 현장에는 주간 근무자 12명이 있었다.

이날 불로 인해 노동자 3명이 연기 흡입 등으로 부상을 입고 병원으로 이송됐다. 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 또 노동자 1명이 화재로 인해 옥상에 고립됐다가 출동한 소방당국에 의해 구조되기도 했다.

신고를 접수한 소방은 오후 3시 6분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 70여명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

경찰과 소방당국은 인명 검색을 실시하는 한편 불길을 잡는대로 구체적인 화재 원인을 조사할 방침이다.

한편 SPC 삼립 시화공장은 철근 콘크리트 구조의 건물 7개 동으로 구성돼 있다. 이날 불이 난 곳은 지하 1층~지상 4층 구조의 생산동이다. 시화공장에는 노동자 1000여명이 근무하고 있는 것으로 전해졌다.

이 공장에서는 지난해 5월 크림빵 생산라인에서 근로자 끼임 사망 사고가 발생했다. 해당 사건과 관련해 현재 경찰과 고용노동부가 중대재해법 및 업무상과실치사 등 혐의로 수사 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글