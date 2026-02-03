[속보]시흥 SPC삼립 시화공장서 큰 불···3명 연기 흡입으로 병원 이송

경기 시흥 SPC 삼립 시화공장에서 큰 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다.

경기도소방재난본부는 3일 오후 2시 29분쯤 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생했다는 내용의 신고가 접수됐다고 밝혔다.

화재는 생산동 내 식빵 생산라인에서 발생한 것으로 파악됐다. 현장에는 주간 근무자 12명이 있었다.

이날 불로 인해 노동자 3명이 연기 흡입 등으로 부상을 입고 병원으로 이송됐다. 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 또 노동자 1명이 화재로 인해 옥상에 고립됐다가 출동한 소방당국에 의해 구조되기도 했다.

신고를 접수한 소방은 오후 3시 6분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 70여명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

경찰과 소방당국은 인명 검색을 실시하는 한편 불길을 잡는대로 구체적인 화재 원인을 조사할 방침이다.

한편 SPC 삼립 시화공장은 철근 콘크리트 구조의 건물 7개 동으로 구성돼 있다. 이날 불이 난 곳은 지하 1층~지상 4층 구조의 생산동이다. 시화공장에는 노동자 1000여명이 근무하고 있는 것으로 전해졌다.

이 공장에서는 지난해 5월 크림빵 생산라인에서 근로자 끼임 사망 사고가 발생했다. 해당 사건과 관련해 현재 경찰과 고용노동부가 중대재해법 및 업무상과실치사 등 혐의로 수사 중이다.