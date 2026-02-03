오토노머스에이투지, 택시업계와 ‘자율주행 전환’ MOU…“한국형 로보택시 추진”

인공지능(AI) 자율주행 스타트업 오토노머스에이투지가 전국택시운송사업조합연합회와 법인택시의 자율주행 전환을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양측은 국내 택시 운행 환경과 사업 구조, 제도적 요건 등을 반영한 맞춤형 자율주행 소프트웨어와 차량·관제·운영 모델을 공동 개발할 계획이다.

에이투지는 지난해 11월부터 택시연합회를 비롯한 자율주행 기관 및 단체와 함께 ‘법인택시 면허기반 자율주행 전환을 위한 상생협의체’에 참여해왔다.

상생협의체는 향후 본격적으로 펼쳐질 국내 자율주행 활성화 시대를 앞두고 법인택시가 자율주행 시장에 주도적으로 진입할 방법을 모색하고자 출범했다.

그간 안전과 책임을 강조하는 한국 제도·규제 상황에 맞게 사전에 구축해놓은 정밀 지도를 바탕으로 지정 노선을 다니는 자율주행 버스 등 대중교통 분야 중심 서비스를 운영하며 약 100만㎞의 누적 주행 경험과 데이터를 확보한 에이투지는 이번 협약을 계기로 ‘한국형 로보택시’ 사업 추진에 속도를 낸다는 방침이다.

복잡한 국내 도로 및 운송 환경과 제도, 규제 기반의 ‘룰베이스’ 자율주행 기술에 카메라·라이다·레이더 등 멀티센서로 돌발 상황을 인지하고 판단하는 실시간 환경 인식 AI 기술을 단계적으로 결합하는 ‘하이브리드형 E2E(End-to-End)’ 전략을 구사함으로써 자율주행 기술을 고도화하고, 사업 영역도 로보버스와 로보택시 등 전반으로 넓혀간다는 구상이다.

한지형 오토노머스에이투지 대표는 “이번 협약은 해외 기술을 단순 도입하지 않고 상생협의체 논의를 통해 축적된 현장의 의견을 바탕으로 국내 운송 현장과 이용자 특성을 반영하는 만큼, 자율주행 기술과 택시 산업이 함께 실질적이고 안정적인 전환 모델을 만들어가는 새로운 시대의 이정표”라고 말했다.