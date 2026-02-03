라이칭더 “대만·미국 드론 등 협력 강화…비홍색 공급망 함께 구축”

3일 경제 번영 파트너 대화 설명 기자회견

라이칭더 대만 총통이 미국과 인공지능(AI), 드론(무인기) 등 핵심 분야 협력을 강화하면서 중국을 배제하는 글로벌 산업사슬을 의미하는 ‘비홍색 공급망’ 구축에 협력하겠다고 밝혔다.

대만 중앙통신사에 따르면 라이 총통은 3일 총통부에서 지난달 27일 미국 워싱턴DC에서 개최된 미국·대만 간 제6회 ‘경제 번영 파트너 대화’(EPPD) 결과를 설명하는 기자회견을 개최했다. 라이 총통은 경제안보 강화, 혁신경제 구축, 번영된 미래의 발전을 대만과 미국의 협력 3대 전략적 방향이라고 소개했다.

라이 총통은 이번 EPPD에서 인공지능(AI) 공급망 안보와 관련한 전략적 상호접촉, 디지털 인프라 건설, 핵심 광물 공급, 무인기 공급망, 제3국 협력, 양자 협력 등을 광범위하게 논의했다며 이는 대만·미국이 특정 산업에서만 협력하는 관계를 넘어서 양측의 번영을 위해 없어서는 안 될 파트너라는 점을 보여준다고 밝혔다.

라이 총통은 특히 대만·미국이 공급망과 무인기(드론) 시스템 인증 등 핵심 분야에서 실질적인 협력을 추진하기 위한 실무 그룹을 구성할 것이라면서 이를 통해 안전하고 강인한 ‘비(非)홍색 공급망’을 구축하겠다고 밝혔다.

비홍색 공급망은 중국의 자국 완결형 가치사슬을 뜻하는 ‘홍색 공급망’에 대항하는 개념이다. 대만이 세계 반도체 생산 및 제조 분야의 허브라는 핵심 강점을 활용해 민주주의 국가들과 중국을 배제한 글로벌 산업 사슬을 형성해 이들 국가의 경제 안보에 이바지하겠다는 구상이다.

라이 총통은 지난해 5월 취임 1주년을 앞두고 한 니혼게이자이신문 인터뷰에서도 비홍색 공급망 구상을 밝힌 바 있다.

라이 총통은 관세 협상은 대만·미국 협력의 일부에 불과하다며 대만의 목표는 양측이 교류와 대화를 통해 경제 전략적 동반자 관계를 심화하고 협력 성과를 확대하는 것이라고 밝혔다. 대만은 지난달 미국과 상호관세율을 20%에서 15%로 낮추고 미국에 공장을 증설하거나 물량을 생산한다는 조건에 따라 반도체 품목에 대한 관세를 면제받기로 했다.

EPPD는 도널드 트럼프 미국 행정부 1기 시절 창설된 대만·미국 간 경제 대화 체계이다. 2020년 11월 처음 열렸으며 트럼프 행정부 2기 들어 첫 회의가 지난달 27일 열렸다. 궁밍신 대만 경제부장(장관)과 제이컵 헬버그 미 국무부 경제담당 차관 등이 참석했다.