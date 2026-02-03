창간 80주년 경향신문

‘1억 공천헌금’ 강선우 2차 출석…경찰, 강선우·김경 신병 확보 검토

경향신문

'공천헌금 1억원 수수 의혹'을 수사하는 경찰이 강선우 무소속 의원을 2주 만에 다시 소환했다.

경찰은 김 전 시의원이 돌려받은 금액을 다시 강 의원에게 전달하려 한 것은 아닌지 의심하며 수사를 이어가고 있다.

경찰이 이날 강 의원을 다시 불러 조사하면서 이번 사건 수사는 막바지 단계에 들어간 것으로 보인다.

입력 2026.02.03 15:42

  박채연 기자

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 3일 2차 경찰 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 정효진 기자

‘공천헌금 1억원 수수 의혹’을 수사하는 경찰이 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원을 2주 만에 다시 소환했다. 조만간 경찰은 강 의원에 대한 구속영장 청구 등 신병 확보를 시도할 것으로 보인다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 3일 강 의원을 서울 마포구 청사로 불러 조사를 진행 중이다. 지난달 20일 처음 소환해 조사한 뒤 두번째 조사다. 이날 오전 9시30분쯤 청사에 도착한 강 의원은 “이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 다시 한번 죄송하다”며 “오늘 조사에서도 성실하고 충실하게 (조사에) 최선을 다하겠다”고 말했다. “김경 전 시의원에게 쇼핑백을 건네받을 때 돈이 있는 것을 몰랐나” “경찰이 구속영장 신청하면 불체포특권 포기할 의향 있냐”는 취재진들의 질문엔 답하지 않았다.

경찰은 이날 조사에서 1억원 공천헌금 수수 의혹과 관련한 피의자들의 진술을 다시 확인할 것으로 보인다. 현재 돈을 준 김 전 서울시의원과 중간에서 전달한 강 의원의 전 사무국장(보좌진) 남모씨, 돈을 받은 강 의원 진술이 모두 엇갈리고 있다. 김 전 시의원은 강 의원 측에서 공천헌금을 먼저 요구했다고 하며, 남씨는 강 의원이 1억원을 전셋집을 구하는 데 사용했다고 진술한 것으로 전해졌다. 반면 강 의원은 1억원의 존재를 알지 못했다며 대가성을 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 세 사람의 진술 신빙성을 검증하기 위해 올해에만 총 10차례 소환했다.

이날 경찰은 강 의원을 대상으로 김 전 시의원의 쪼개기 후원 의혹도 조사한다. 강 의원은 2022년 8월 1억원을 김 전 시의원에게 돌려줬는데 김 시의원은 같은 해 10월 8200만원 상당을 차명으로 강 의원에게 후원한 것으로 알려졌다. 2023년 말에도 강 의원 후원 계좌에 5000만원 상당이 입금된 것으로 알려졌다. 경찰은 김 전 시의원이 돌려받은 금액을 다시 강 의원에게 전달하려 한 것은 아닌지 의심하며 수사를 이어가고 있다.

경찰이 이날 강 의원을 다시 불러 조사하면서 이번 사건 수사는 막바지 단계에 들어간 것으로 보인다. 곧 경찰이 강 의원 신병확보에 들어갈 것이란 전망이 경찰 내부에서 나온다. 경찰 관계자는 “수사 흐름상 강 의원과 김 전 시의원에 대해선 구속 영장을 신청할 수밖에 없을 것으로 본다”며 “구속 후 수사를 마무리할 것으로 예상된다”고 말했다. 다만 강 의원은 현직 국회의원 신분이라 회기 중에는 국회 동의 없이 체포·구금되지 않는 불체포특권을 갖고 있다.

