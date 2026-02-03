‘1억 공천헌금’ 강선우 2차 출석…경찰, 강선우·김경 신병 확보 검토

‘공천헌금 1억원 수수 의혹’을 수사하는 경찰이 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원을 2주 만에 다시 소환했다. 조만간 경찰은 강 의원에 대한 구속영장 청구 등 신병 확보를 시도할 것으로 보인다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 3일 강 의원을 서울 마포구 청사로 불러 조사를 진행 중이다. 지난달 20일 처음 소환해 조사한 뒤 두번째 조사다. 이날 오전 9시30분쯤 청사에 도착한 강 의원은 “이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 다시 한번 죄송하다”며 “오늘 조사에서도 성실하고 충실하게 (조사에) 최선을 다하겠다”고 말했다. “김경 전 시의원에게 쇼핑백을 건네받을 때 돈이 있는 것을 몰랐나” “경찰이 구속영장 신청하면 불체포특권 포기할 의향 있냐”는 취재진들의 질문엔 답하지 않았다.

경찰은 이날 조사에서 1억원 공천헌금 수수 의혹과 관련한 피의자들의 진술을 다시 확인할 것으로 보인다. 현재 돈을 준 김 전 서울시의원과 중간에서 전달한 강 의원의 전 사무국장(보좌진) 남모씨, 돈을 받은 강 의원 진술이 모두 엇갈리고 있다. 김 전 시의원은 강 의원 측에서 공천헌금을 먼저 요구했다고 하며, 남씨는 강 의원이 1억원을 전셋집을 구하는 데 사용했다고 진술한 것으로 전해졌다. 반면 강 의원은 1억원의 존재를 알지 못했다며 대가성을 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 세 사람의 진술 신빙성을 검증하기 위해 올해에만 총 10차례 소환했다.

이날 경찰은 강 의원을 대상으로 김 전 시의원의 쪼개기 후원 의혹도 조사한다. 강 의원은 2022년 8월 1억원을 김 전 시의원에게 돌려줬는데 김 시의원은 같은 해 10월 8200만원 상당을 차명으로 강 의원에게 후원한 것으로 알려졌다. 2023년 말에도 강 의원 후원 계좌에 5000만원 상당이 입금된 것으로 알려졌다. 경찰은 김 전 시의원이 돌려받은 금액을 다시 강 의원에게 전달하려 한 것은 아닌지 의심하며 수사를 이어가고 있다.

경찰이 이날 강 의원을 다시 불러 조사하면서 이번 사건 수사는 막바지 단계에 들어간 것으로 보인다. 곧 경찰이 강 의원 신병확보에 들어갈 것이란 전망이 경찰 내부에서 나온다. 경찰 관계자는 “수사 흐름상 강 의원과 김 전 시의원에 대해선 구속 영장을 신청할 수밖에 없을 것으로 본다”며 “구속 후 수사를 마무리할 것으로 예상된다”고 말했다. 다만 강 의원은 현직 국회의원 신분이라 회기 중에는 국회 동의 없이 체포·구금되지 않는 불체포특권을 갖고 있다.